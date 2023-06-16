金曲34／《超偶5》亞軍對上金音獎得主　你看好誰抱走新人獎？

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洪佩瑜曾參加選秀節目《超級偶像4》踢館賽，以42.9高分打敗吳汶芳，一戰成名，同年參戰《超級偶像5》奪下第二名，低沉又富有情感的煙嗓唱紅代表作、偶像劇《我可能不會愛你》插曲〈踮起腳尖愛〉，後來消失歌壇10年，去年才宣布回歸樂壇，推出首張個人專輯《明室》，橫掃8個獎項提名，成為史上專輯入圍項目最多的新人，徐佳瑩、葛大為、陳建騏操刀的新單曲〈不在一起就不會分開〉YouTube點擊率已累積239萬。
黃浩庭三代音樂世家翻玩新台語
黃浩庭是拿下金曲獎最佳樂團的「落日飛車」團員，負責薩克斯風演奏，也擅長合成器、吉他與演唱能力，去年以新台語創作歌手身分陸續發行單曲，集結成首張專輯《萬壽菊》，出身演藝世家的他，父親是台語歌手袁小迪、祖父為傳奇唸歌手黃清音，專輯邀請父親指導台語發音，兩首作品還有與祖父的唸歌對話，〈憂悶酒〉有準台語歌后鄭宜農的吟詠，〈一夜情〉MV請到白冰冰演出。
LÜCY一鳴驚人金音獎先下一城
2000年出生的LÜCY，繼父是紐西蘭人，母親是原住民，她從小學古典鋼琴，高中無師自通開始詞曲創作，20歲以〈CACTUS〉一曲初試啼聲，驚豔樂迷及音樂人，現場演出不多的她，早在音樂串流平台廣為人知，去年抱走第13屆金音獎最佳新人，評審盛讚「表現突出，音樂作品充滿夢幻感以及未來的發展性」，今年發行首張同名專輯《LÜCY》，曲風走清新民謠，配上迷幻又慵懶的咬字、口氣和聲線，令人為之心醉，儼然是華語樂壇一位不可多得的瑰寶。
潮州土狗天才Rapper創千萬流量
台饒創作歌手潮州土狗（本名黃靖硯）來自屏東潮州，有泰雅族和排灣族血統，擅長寫嘻哈音樂，2020年在網路發表單曲〈看啥？〉被知名音樂製作人陳星翰簽下，該曲在YouTube上創下1155萬觀看次數，18歲的他，隔年以〈50元的檳榔〉入圍第12屆金音獎「最佳嘻哈歌曲獎」，成為史上最年輕的入圍者，今年憑專輯《狗狗歷險記》提名金曲獎最佳新人，來勢洶洶。
芒果醬下一個天團五月天
芒果醬（ Mango Jump）2017年成軍，由淡江大學吉他社結識的4位成員組成，分別是主唱郭佐治、團長兼貝斯手李皝達（達達）、鼓手黃聖智及吉他手蔡有倫，曾征戰淡大金韶獎、政大金旋獎，創作受到前輩五月天影響，今年6月推出首張專輯《新・寶島少年？》，曲風輕快、歌詞琅琅上口又無厘頭，北中南舉辦巡迴演出，場場秒殺，被封為「青春熱血搖滾新天團」。
鶴 The Crane新世代另類R&B王子
鶴 The Crane（本名林泰羽）畢業於政大廣告系，多益考935分的他，習慣用英文寫歌，風格受Michael Jackson、陶喆、方大同影響，出道前在幕後工作，曾擔任準歌王HUSH巡迴演唱會的樂手，製作過鄭宜農《給天王星》專輯、彭佳慧單曲〈玫瑰花香〉，2021年加入新公司，成為ØZI的師弟，發表的單曲〈LIMO〉入圍金音獎「最佳節奏藍調歌曲」，隔年再以〈拉麵公子〉提名金音獎「最佳流行另類單曲」，去年底推出專輯《TALENT》，被封為「新世代另類R&B王子」。
阿布絲爆發力新世代女強音
阿布絲・塔娜比瑪（Abus・Tanapima）是布農族與阿美族混血，精通族語，擅長以雙母語與西洋音樂結合創作歌曲，擁有高亢且渾厚的嗓音，15歲被音樂人黃韻玲與鍾興民相中，從花蓮來到台北追尋音樂夢，22歲就以全創作同名專輯《ABUS》提名金曲獎「最佳新人獎」、「最佳原住民歌手獎」、「最佳原住民專輯獎」及「最佳年度專輯獎」4項大獎，以偶像碧昂絲（Beyoncé）、張惠妹、A-Lin為標竿，有「新世代女強音」封號。
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