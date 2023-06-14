買房不用賭人品！看屋注意「公告欄」5重點　逼退惡鄰居絕招公開

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收取社區管理費的目的在於日常維護，以及重大修繕時可有資金應付，管理費會因為服務項目的多寡而有不同的收費標準。專家指出，「管理費其實蠻好把素質區隔開」，表示基本上只要住戶願意花錢維護社區，社區的品質就不會太差。
2、查看公告欄消息
不過也不是管理費收得高就代表是好社區，提醒首購族看房時，可多看看社區公佈欄的資訊，比如社區管理費的財務收支狀況、有沒有住戶積欠管理費、每次會議有沒有紀錄內容等，從小細節觀察該社區的管理委員會是否有正常運作。
3、觀察停車場、垃圾區、樓梯間
首購族看房時請多留時間觀察社區的環境，像是基本的看各住戶有沒有亂擺鞋櫃、樓梯間有沒有放雜物，集中倒垃圾區、梯廳、公設區是否整潔、停車場的車子是否都是有秩序地停放等，都能在看房過程，事先了解該社區的品質。
4、留意戶數多寡
社區有分大、中、小，通常約100戶以下的社區屬於小社區，300以上則是大社區，戶數少的優點在於住戶相對單純，缺點則是管理費過高，大社區則相反，因此過來人通常都建議，買戶數介於之中的社區。
「基本上戶數愈少、總價越高，依比例原則，踩雷的機率會小些」。同時，也要留意社區自住戶與租戶的比例，自住戶比例愈高，相對住戶素質較高，這樣的中型社區基本上踩雷機率低，又能擁有合理的管理費。
5、注意坪數大小
社區房屋坪數大小，也是會影響社區的品質，如果社區是以小坪數一房或兩房房型為主，容易成為租房使用，進出人口相對複雜，因此建議找大坪數三房或四房規劃為主的社區比較好，因為總價高，相對住戶的經濟條件比較好，自住客也比較多，會比較愛惜社區。
根據21世紀不動產歸納整理，有4種最常見的惡鄰居，分別是重度菸癮者、酗酒成癮者、噪音製造者，以及房子堆滿垃圾者。 總之，看屋時要主動了解社區狀況，拜訪管理員，或和左鄰右舍閒聊一下，從一些小細節中，可以看出一些端倪。
如果真的不幸在入住後碰上惡鄰居該怎麼辦？被稱作是「惡鄰條款」的《公寓大廈管理條例》第22條規定，在住戶積欠過多管理費、妨害建物正常使用及違反規約等情況下，可以強制遷離社區住戶。
不過，想要依此規定，訴請法院強制遷離社區住戶，還有兩個重要條件。首先是「時間」，依法要三個月未改善，才能向法院訴請遷離，而惡鄰居的惡行惡狀持續時間越久，才能讓法院認為「情節重大」。
另一要件則是「區權人決議」，因為要訴請遷離社區住戶，須由管委會執行，不能透過單一住戶提起訴訟，因此要社區多數人都認同，而不能只是少數住戶間的紛爭。