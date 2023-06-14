驚！今天614是「親吻情人節」　直男崩潰！原來1年竟有18個情人節

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📌日記情人節(Diary Day)：1月14日
情侶們在日記情人節這天可以送給對方寫滿情話的日記本，讓平常說不出口的愛意以文字呈現。或是互贈空白的年度筆記本，象徵能記錄往後300多天的甜蜜日子，留下更多回憶。
📌西洋情人節(Valentine's Day)：2月14日
雖然西洋情人節的起源眾說紛紜，而且都帶有一點淒美色彩，不過在時間推移的演變下，在這天送巧克力、鮮花給愛人成了傳統。日本女性則會選在這天向心儀的人告白，才會有「本命巧克力」和感謝用的「義理巧克力」出現。
📌白色情人節(White Day)：3月14日
在2月14日收到女孩的巧克力，男孩們在3月14日也會回禮表示是否接受對方心意；若無特別情意，就默默忽略這天代表委婉拒絕。
📌古代情人節：農曆三月初三
農曆三月初三，正是「上巳節」，曾經是古代的情人節，也是北極玄天上帝（帝爺公）的聖誕。命理專家柯柏成分享，這天若想透過洗澡來消災解厄，可使用艾草香茅皂或精油，想拜月老求良緣也能把握今天，較能避開不合適的情人出現。
📌黑色情人節(Black Day)：4月14日
黑色情人節是屬於單身貴族們的節日！單身男女們相約聚餐，為彼此打氣加油，看看誰何時能脫單。想認真過黑色情人節的話也不能馬虎，最好穿的一身黑、吃黑黑的韓式炸醬麵或黑巧克力、喝不加奶的黑咖啡，總之要多黑有多黑才能展現儀式感。
📌黃色與玫瑰情人節(Yellow and Rose Day)：5月14日
如果到了春日漸暖的五月，你的戀愛運還是沒起色，就可以換上黃色衣服、來碗黃色咖哩飯，此舉即宣告「我還單身快來追我吧！」不過這天玫瑰花可別亂送，紅玫瑰傾訴愛意，白玫瑰代表猶疑，但送到黃玫瑰就是要和對方道別了。
📌我愛你情人節(Network Valentine's Day)：5月20日、5月21日
台灣人才懂的諧音：520是我愛你，521是我願意，在網路上告白是現代人的浪漫。而這個520諧音是從歌手范曉萱的《數字戀愛》中來的，不少人會選在這天登記結婚，互許終身。
📌親吻情人節(Kiss Day)：6月14日
親吻情人節這天就是戀人們大方放閃的日子，大膽索吻傾訴愛意，喜歡熱鬧的愛侶們也可以找找附近有沒有舉辦親親大賽，一起熱烈響應吧！
📌七夕情人節(Chinese Valentine’s Day)：農曆7月7日
小時候大家一定都聽過牛郎織女的浪漫傳說，也是遠距離戀人心有戚戚焉的日子。台灣各地也會有大大小小的煙火秀。
📌銀色情人節(Silver Day)：7月14日
據說若已經到要「見家長」的階段，可以選在銀色情人節這天把另一半介紹給家人，或是讓尊敬的長輩認識自己的愛人。情侶們會互贈銀製品、銀飾，若是在韓國，長輩們還會幫忙負擔開銷。
📌綠色情人節(Green Day)：8月14日
發源於東歐斯洛伐克、捷克等國家。在熾熱的八月，原本也許只想躺在家大吹冷氣，但現代人環保意識抬頭，倡導綠色、樂活精神，情侶們會在這天到涼爽的森林享受芬多精，順道淨化心靈雜念，度過健康愉快的一天。
📌音樂情人節與相片情人節(Music Day & Photo Day)：9月14日
音樂情人節往往會舉辦音樂盛典，適合大家同樂，將自己的愛人介紹給同事、朋友們認識。單身的人也會在這樣的場合中，留意是否有不錯的對象。而也因為大家同聚，一定要大拍特拍，留下美麗的照片，所以也是相片情人節。
📌葡萄酒情人節(Wine Day)：10月14日
充滿詩情畫意的秋季悄悄來臨，若能品嘗葡萄酒、身邊有愛人相伴，就是幸福的時光。通常這天情侶們會找間浪漫別緻的餐廳或享用fine dining，一起聊聊對未來的規劃，能更了解彼此的人生。
📌橙色情人節與電影情人節(Orange Day & Movie day)：11月14日
被秋意染橘的橙色情人節，適合情侶們來杯橙色香檳，再到漆黑的電影院看場電影，讓微醺的感覺帶領你，隨著銀幕上的劇情歡笑或哭泣。而單身的人就自己喝杯健康的柳橙汁吧。
📌擁抱情人節(Hug Day)：12月14日
在冷冷的冬天，想把另一半抱多緊抱多久都可以！戀人們也經常在這天大肆慶祝，尤其是從2月14日開始確立關係的情侶，代表你們的戀情又要邁往下一年了，也很值得深深擁抱慶祝。
應該有不少「理性派」內心已怒吼「到底有完沒完啊」。還沒喔！除了上述的「情人節」外，11月11日是韓國巧克力品牌的「Pepero Day」，戀人或朋友間會送上巧克力棒，以象徵彼此的情誼長存。另外，交往的「一百日」、「初雪日」也都是韓國情侶的大事，尤其在初雪日告白成功機率超大的。