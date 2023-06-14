外國人捧1.8億元現金買！北市「200萬」俱樂部豪宅 潤泰敦峰再+1
松山區指標豪宅「潤泰敦峰」，5月交易18樓戶，總價約1.8億元、單價202.7萬元，買家是外籍人士以無貸款方式取得，截至目前為止，今年「潤泰敦峰」已有3筆交易進入200萬俱樂部行列，另外中正區最貴豪宅「松濤苑」，今年也有3筆200萬交易，但其中一筆為關係人交易。
記者徐銘穗/綜合報導
有趣的是，今年上半年200萬俱樂部豪宅，都由「潤泰敦峰」與「松濤苑」兩社區包辦，正好都是潤泰創新所推出的頂級豪宅建案，其中，松濤苑最著名的為潤泰集團總裁尹衍樑與其子尹崇堯，以法人鵬霖投資名義，在2021年砸逾8.06億元買11樓的次頂樓1戶，換算每坪單價250萬元，而潤泰敦峰因座落微風廣場旁，頗受不少不少境外法人青睞，也堪稱松山區最吸鈔豪宅。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，根據實價揭露歷史交易，「潤泰敦峰」18樓以上樓層，成交單價都在200萬元以上，這次「潤泰敦峰」交易的18樓戶，單價202.7萬元，維持在社區的行情水準內，過去松山區雖非豪宅主要聚落，但是近年因為有「潤泰敦峰」、「華固名鋳」、「璞永敦仰」等新豪宅推出，前者擁有台北市中心千坪以上大基地優勢，後兩者則擁有敦化林蔭大道優勢，吸引高端客的目光，讓松山區高價豪宅表現亮眼。
過去幾乎是一年只賣一戶的銷售步調的「松濤苑」，今年買氣大爆棚！先是4月一口氣有同個買家買下4、8樓兩戶，砸約9.3億元現金，5月時，2樓戶也有交易紀錄，總價4.71億元，不過備註顯示為親友或關係人交易，今年上半年，「松濤苑」的買賣和住戶資產配置動作頻頻。
第一建經研究中心副理張菱育指出，平均地權條例修正草案上路在即，規定私法人購置住宅5年內不得轉售，且以公司名義購屋只能做為員工宿舍、參與都更等，因此未來以公司名義購置住宅的狀況將減少，但是對仍有購屋需求的豪宅客影響有限，主要是豪客買房大多是自住或做資產配置，較少短期出售。