台中寶格冰淇淋 台北食品展首發「蔴薏冰淇淋」大驚艷
2023年台北國際食品展14日在南港展覽館熱鬧起跑，臺中在地知名冰淇淋品牌─藍帶騎士有限公司協同寶格冰淇淋首次參展。迎接炎炎夏日，寶格冰淇淋帶著台中特有食材製成的「蔴薏地瓜冰淇淋」，以及夏威夷果仁等10款口味登場，現場並舉辦試吃活動，吸引大批民眾和業者搶著品嚐臺中特有的好滋味。
記者金武鳯/台中報導
「Bulga寶格冰淇淋」隱身在台中勤美商圈巷弄中，以製作、販售冰淇淋起家，以其綿密細緻的口感與好滋味而聞名。是許多知名的星級飯店指定冰淇淋。寶格冰淇淋的創辦人楊俊男表示，他們一直以來致力於追求創新和獨特的口味體驗。在冰淇淋的創作上，更不斷嘗試新的可能性，並運用當地食材創造出令人驚喜的口味。
蔴薏冰淇淋是寶格冰淇淋的全新商品，蔴薏是台中南屯在地食材，寶格以蔴薏磨製成粉結合地瓜香甜，將台中南屯的特殊飲食文化融入冰淇淋世界。這款冰淇淋的開發過程並不簡單，因為蔴薏本身帶有一些澀味，但經過寶格團隊不斷研發和努力終能克服難題，為消費者帶來令人驚艷的好滋味。。
寶格冰淇淋攤位在1區806，現場除了展示十款展場限定冰淇淋外，為擴大餐飲與飯店市場，首度展示桶裝冰淇淋、與冰淇淋冷凍櫃等不同合作模式，盼與合作業者擦出不同火花。寶格冰淇淋官網：https://bulga.com.tw
藍帶騎士有限公司官網：https://i-blue.com.tw