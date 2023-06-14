出社會3年只存1千塊！26歲男多「1條件」 8年級生嘆：根本前段班
近期馬來西亞「鋼琴女神」李元玲在IG發出被盜刷的消息，卻意外露出自己銀行帳戶內高達4036萬令吉（約2.67億元新台幣），對於一般人而言根本是天文數字的餘額也掀起討論。無獨有偶，近期也有一名台灣上班族分享，出社會3年的自己，存款只有1千元的現況，然而只因為多「1條件」，就讓眾多8年級網友直言「你是前段班了」。
記者潘毅/綜合報導
一位上班族在論壇Dcard上發出自己的帳戶餘額只有1087元的截圖，同時也透露工作收入現況「學士畢業後工作三年，月薪大約40~42k，但是每個月錢都不夠花，寅吃卯糧，最近有比較省一點，好不容易收支平衡，唯一能說嘴的只有沒有負債，這樣有及格嗎」。
此貼文一出也誘發曬出存款餘額風潮，下方同為8年級生的網友，更多的是三位數、甚至只有二位數餘額的低額存款，網友紛紛感嘆「我用六位數的密碼保護兩位數的存款」、「至少我覺得這真實很多」。
隨後也有人直言，光是原PO沒有債務這點，就已經是同世代經濟狀況前段班的人了「你這年紀誰不是背學貸50萬起跳？你根本人生勝利組」、「什麼及格，根本財富自由」、「26歲沒學貸，至少是同齡者的前段班了」、「光沒有負債就贏很多人了，一堆人26歲學貸都還沒繳完一半呢」。