靈骨塔秘密4／塔位一個要砸60萬！命理師揭價差原因　最貴位置曝

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命理專家楊登嵙指出，普遍公立靈骨塔收費約在10萬元至60萬元不等，公立普遍則是在3萬至6萬之間，價差超過10倍以上，價格差異主要體現於設備、環境、管理。私人塔位通常在保全人員、清潔人員的數量上更加齊全，公立靈骨塔多數現場僅配有1至2名管理人員，私立靈骨塔還有空調以及設備隨時整修換新，維護成本高因此要價不斐，部分業者也會額外收取管理費用。
另外，要注意的是購買靈骨塔時，業者開立的是「使用權」、「永久使用權狀」也是造成價格差異的主因，若是買賣時附有地政事務所開立的「建物所有權狀」，雖然更可以保障消費者權益，不過隨著發給單位不同，價位也會有明顯的差異，目前市面上業者開立「建物所有權狀」雖有但偏向少數。
塔位坐向不影響「價格」！命理師揭最高價位置
至於塔位坐向出乎意料的沒有價格差異，風水主要是依造「塔位樓層」來決定，最便宜是靠近地面、天花板兩個區域，上層的部分除了害怕地震摔碎外，也有管線、日光燈電磁波的磁場影響；地面除了容易被踢到外，濕氣重也是價格低的主要原因。最高價的位置是塔位前方，一般民眾視線所及區域，也就是平視時「胸部到眼睛」的塔位位置，價差約可到5至8倍不等。
總結來講悼念物品遺失館方是否需要負擔責任？消基會秘書長陳雅萍表示，參閱消基會內相關龍巖契約，契約約定塔位上只能放「骨灰罈和祈福物品」，民眾可能要確認遺失的手錶當初是否有在管理契約內；命理專家楊登嵙表示，通常業者都相當願意配合檢方提供證據，否則對業界風評也會有所影響，因此提醒民眾挑選靈骨塔除了風水、價格外，靈骨塔公司在業界風評也是相當重要的一點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。