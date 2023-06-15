越式洗髮1400元值得去？過來人遇「1服務」太危險 不舒服一禮拜
「越式洗髮」近期在台灣掀起一陣旋風，民眾都紛紛前往體驗，連百萬網紅Joeman日前特別拍片分享體驗過程。但仍有網友有些遲疑「越式洗髮一次就1400，其實不算便宜，真的值得體驗嗎？」對此，就吸引不少過來人分享經驗談，其中「1服務內容」更被點名「有點危險、不舒服！」
記者潘毅/綜合報導
近期一位鄉民在論壇PTT上發文提到「最近住家對面開了一間越式洗髮，服務價格大概在1千4百元，內容大略為洗護髮、肩頸頭按摩、臉部保養還有挖耳朵等，服務時間約90分鐘」。
雖然就開在家旁邊，但價格仍讓原PO有些遲疑「平均1400元價格不算便宜，想問大家會想去試試看嗎？對價格跟內容的看法呢？」
貼文曝光後，立刻有不少過來人分享自身經歷「去過感覺很不錯，這種價格搭配按摩洗頭我覺得很值得，而且開到很晚」、「大推，我是女生，大概一個月會去找一次越南妹妹，每個都技術好又溫柔，只是我聽不懂她們的中文」。
但也有苦主表示「去過，遇到新手整個被雷到氣炸」、「去過一次剪指甲的時候硬要修的很短，手一直覺得不舒服一個禮拜左右」。而第二位苦主的經歷，連作家黃大米，都曾在5月底時有過類似遭遇「小姐剪指甲的技術讓我有點害怕，介於有點危險又好像安全之間，總之剪指甲這部分沒有得分」，但黃大米從進店到離開大概洗了兩小時，收費為1800元，因此她也認為「當作體驗，很值得去一次」。