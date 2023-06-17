陰莖全球長度榜公開！台灣「12.6cm」倒數14輸日韓　這國家最雄偉

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全球前5名的國家皆集中在非洲與中南美洲，除了厄瓜多外，分別是喀麥隆、玻利維亞、蘇丹和海地，平均長度都在16.1公分以上。歐洲平均最長的國家是荷蘭，長度為15.87公分，美國平均長度則是13.58公分，約等於全球平均。
以亞洲來說，平均最長的是日本的13.56公分，接著是韓國的13.16公分、中國的13.07公分、台灣的12.6公分；印尼、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、孟加拉和香港皆為11公分多；最後4名斯里蘭卡、菲律賓、緬甸和柬埔寨則都為10公分多。
不過，美國外科醫生安東尼楊（Anthony Youn）先前也曾透過研究強調，這些藉由男性自行回報所獲得的數據可能不太準確，因為男性很常在「大小問題」上說謊，「研究結果顯示美國男性平均勃起長度為13公分，但實際上可能更短，因為大多數陰莖較小的男生，可能不願意參與調查。」
而三軍總醫院泌尿外科醫師莊豐賓也曾進行台灣男性陰莖長度「實際測量」調查，對象為平均22歲的337名男性，結果勃起時從基部到尿道口的平均長度為13.5公分，也發現體重、身高、BMI，耳長、耳寬、鼻長、食指長寬和勃起前後的長度未見統計上的相關意義。未勃起的長度和勃起後的長度亦無統計上的相關。
該項研究也發現，勃起外觀從上往下看一直線者約佔89％，往左彎的「左宗棠」約佔10％，往右彎的「于右任」約佔1％。從旁觀測勃起狀態，一直線者約佔87％；往上彎者約佔10％；往下鉤者約佔3％。認為自己包皮過長者有222位。