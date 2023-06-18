蟑螂最愛躲「紙箱」！專家抖小強身懷2絕技：滅蟑法要3個月換1種

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1、斷絕蟑螂的最愛，讓小強無處躲藏
日本家事達人岡本望美曾指出，紙箱具有溫暖又有許多縫隙的特性，是蟑螂偏愛的躲避場所，蟑螂也會吃紙箱的接著劑。剛搬入新落成的新家時，明明還沒有下過廚、也沒有垃圾，卻發現家裡有蟑螂的其中一個原因，便是搬家用的紙箱有蟑螂蛋，過了一陣子才孵化出來。
岡本望美表示，不只是搬家，從網路購物等管道訂購商品時，也要小心留意收取的包裹紙箱，如果集中出貨的倉庫陰暗、未做好除溼，很有可能是蟑螂聚集的場所。
2、排水管加裝濾網，阻斷蟑螂的來路
夏天到了，蟑螂更是頻繁出沒，讓人深受其擾，不少人為了防止蟑螂出現，都會將家裡打掃得一塵不染。不過，即便你家打掃整理得再乾淨，蟑螂還是會走排水孔管路，從別人家爬進你家來。因此，廚房、水槽、浴室等處，所有的排水孔都要加裝濾網，並定期更換，防止蟑螂沿排水管入侵你家。
3、請蟑螂喝啤酒，記得斜放陷阱瓶
家事達人陳映如分享，她利用做吐司剩下的黑啤酒，把黑啤酒裝進瓶身較高的玻璃瓶中，放在家中洗衣間並靠牆斜放，一晚過後驗收成果，在陷阱瓶中發現2隻小蟑螂。
4、蟑螂討厭的味道，就是家的味道
植物精油是天然無毒的選擇之一，想把蟑螂趕得遠遠的，可以選擇尤加利精油，只要在噴霧瓶中均勻混合水、天然皂和精油，平時就很方便使用。
精油達人也推薦檸檬香茅精油，使用10ml檸檬香茅精油、30ml酒精及30ml的水，裝進噴霧瓶中，不過因精油有腐蝕性，一定要選能耐酸的PET以上的噴瓶，噴在角落、牆邊等蟑螂出沒處即可，不只蟑螂，也能驅趕螞蟻和老鼠。
5、用小蘇打做防蟑藥，記得要加糖
不少人為了滅絕蟑螂危害，會選擇「一點絕」、「易克杰軟餌膠」等強力殺蟑藥，其實用小蘇打粉、砂糖就可以製作殺蟑藥，將小蘇打粉、砂糖採1比1比例混合均勻，裝在小碟中，放在蟑螂常出沒的地方，約1到2周蟑螂就會漸漸消失。其運用的原理是，因為蟑螂胃液為酸性，而小蘇打為鹼性，當蟑螂吃到小蘇打粉與糖的混和粉末後，就會中毒死亡。
6、洋蔥、空罐加橄欖油，自製蟑螂屋
美國清潔達人曾分享天然滅蟑秘方，將洋蔥切塊，放入空罐子，在罐子的內側塗上橄欖油，把罐子擺在或任何你想要捕捉蟑螂的地方就可以了。
雖然有不少無懼蟑螂的勇者，一見到蟑螂下意識就會踩死或打死牠們，但這樣可能後患無窮，因為有可能會讓母蟑螂體內的卵噴出來，而且蟑螂帶有許多傳染病菌，也有可能讓病菌透過各種管道進到人體。
上述6種滅蟑法究竟效果如何？解剖過無數蟑螂、對小強的習性十分了解的昆蟲專家珍妮花曾指出，蘇打粉和糖算是流傳已久的家用偏方，的確有殺蟑的功效，但想要完全清除屋內蟑螂幾乎不可能，最多只能減少一段時間內出現的數量。
珍妮花提醒，坊間的殺蟑小妙方很多，不過沒有任何能永久根除家中小強的方法，主要是蟑螂會對殺蟲劑產生抗藥性之外，還有一種叫作「行為抗藥性」的本能，讓牠們懂得避開有害物質或藥劑的「忌避作用」。所以不管是市售的殺蟲劑或非藥劑的配方，建議大概3個月就要更換，準備多種方法輪替使用，殺蟑效果會更好。