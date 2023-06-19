郁方揪團「送300個和牛便當」給街友 周孝安：回饋比付出的還多
演藝圈最近的me too事件，常常被網友譏諷「貴圈真亂」，但願意用自己身為公眾人物的力量，呼籲大家一起獻愛的人也不少；昨（18）日頂著30多度的高溫，郁方號召周孝安、林佩遙、蔡晴雯、洪聆翔等藝人，帶著300個和牛便當，前往北車發送給需要的街友，由於天氣真的太悶熱，除了廠商贊助提供的便當之外，郁方也自掏腰包，買了300瓶飲料一同分送，讓街友們感動不已，拉著她直誇人美心美。
記者楊穎軒／綜合報導
郁方表示，會有這個活動發想，是因為認識了和牛廠商，他們在販售同時，會有一些邊角料是不能當作產品販賣的，但肉的品質很好，所以就跟廠商商議將這些和牛做成便當，可以分送給需要的人。郁方說：「今年過年的時候，我帶著小孩一起去北車發紅包給弱勢的街友，那時候發了200個紅包，不過大環境景氣不好，街友人數真的增加很多，所以這次準備了300個便當。而上次發紅包的經驗，讓我們家孩子覺得有能力付出是一件幸福的事情，所以雖然要期末考了，他們還是吵著要跟我來，我想這也是機會教育，讓他們看看同溫層以外的世界，保持同理心並懂得惜福。」
鮮少下廚的周孝安，從備料、煮大飯、煮咖哩到裝盒，全部跟著大伙一起忙和著，準備了一個下午的他頗有感觸地說：「真的親力親為下去接觸人群，才發現當我們散播愛心的時候，得到的回饋是獲得比付出的還多，看到街友們還會互相照顧、互相幫忙拿便當，真的很感動，曬大太陽、流汗、辛苦準備都變成是一件很快樂的事情。謝謝郁方姐的號召！」
在做愛心的同時，郁方打趣的說，這次也學到了冷知識：「今天我們太早到了，碰到很多一起做愛心的人，有的拿海鮮粥、有的帶關東煮，但食物都到了，竟然沒有看到街友？！原來一般時間街友們是不能佔據車站周邊的，政府規定六點之後他們才能夠在，而白天的時間，也會有比較熱心的人，組織這些街友去打一些零工，賺些生活費。提醒以後要去做愛心的人，一定要記得不要太早喔。」