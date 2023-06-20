黃子佼認曾性騷少女！台灣#MeToo道歉名單懶人包　孟耿如痛哭賠罪

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台版MeToo風暴持續延燒，19日再有一名女網友痛訴，曾遭到「大咖主持人」強吻和拍裸照，黃子佼（佼佼）稍早在臉書拍影片承認就是被影射的加害人，「我就不露臉了！太丟人了！」坦承自己心理病態及變態，可能永遠不會再出現。
📌影音／孟耿如現身痛哭！承諾與黃子佼「一起面對彌補曾經犯的錯」
黃子佼19日在臉書拍影片認曾性騷少女，後來傳出傷害自己被送往長庚醫急救，稍早，太太孟耿如現身受訪，當場淚灑鏡頭前、聲音顫抖：「我認識佼哥很努力在做改變，給大家正面的能量，我們還需要更多的時間和空間，謝謝大家的關心，我們是一家人，所以發生什麼事情都會一起面對、彌補，曾經犯過的錯誤。」
📌何則文遭控性侵認了！深夜私訊受害者 3度發文「退出所有組織」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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※ 生命線專線：1995
知名作家、青年職涯教練何則文日前被黃姓合夥人指控性侵、誘拍裸照等等。何則文雖在第一時間發文道歉，但否認性侵，稱沒有強迫對方做不想做的事情。20日又發出道歉文，表示自己將退出所有參與的組織，將離開公眾視線。
📌宥勝遭控性騷擾！被前同事爆強吻、襲胸 發文道歉：對不起
宥勝遭前同事H女指控強吻、前同事丁女指控襲胸，18日宥勝在臉書發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」
📌統神遭強吻認被性騷！蕾菈2年前早有回應 嗆鞭屍網友「無聊」
知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時跟上性騷擾話題，聊到三年前上節目時，遭到蕾菈強吻一事，統神直接坦言「當下當非常不舒服，也覺得受到性騷擾」，讓該節目片段又重新被翻出來檢視。而蕾菈雖然對於統神的說法沒有最新回應，但過去有網友在Dcard發文詢問時，蕾菈就曾經為此事反嗆網友「無聊」。
📌女志工控蹭臉、性暗示 陳柏惟公開道歉：我沒資格當候選人
一名女志工今指控，自己多次遭前立委陳柏惟性騷擾，包括蹭臉、性暗示、要她當代理孕母等。陳柏惟一小時後在臉書回應，指自己言詞拿捏不恰當，沒資格當候選人，很抱歉令女志工感到不舒服，唯一能做的事是深刻反省。
📌許傑輝被學生控教學不當「心中有陰影」 深夜致歉：感到非常自責
一名男網友在臉書「黑特劇場」匿名發文，「關於我上過最不舒服的表演課」，表示上表演課時，被老師要求練習「性愛配音」，讓他心裡留下陰影，對此，許傑輝昨（12）日深夜發文致歉，認了就是該學生貼文裡指控的老師。
📌朱凱翔涉言語性騷！道歉文挨轟 《不演了新聞台》急宣布暫停播出
雲林縣議員陳芳盈昨（12）在臉書發文指控，去年年初曾遭「C名嘴」言語及肢體騷擾，但卻在節目中，見「C名嘴」談鍾沛君性騷擾、痛批朱學恒，讓他無法忍耐，更痛批「你比朱學恒還噁心！」；針對此事，名嘴朱凱翔稱自己想不起應酬時說了什麼「但讓陳議員感受如此，我道歉」，依舊讓各界無法原諒，12日晚間，其節目《不演了新聞台》宣布暫停播出。
📌被控頻約泡湯看夜景！政治評論員張宇韶發文道歉
一名前民進黨青年部女工讀生，日前控訴4年前被張姓男子頻約泡湯看夜景，當時藝人雞排妹（鄭家純）點名政治評論員張宇韶問「是你嗎？」張宇韶12日晚透過臉書發文，向曾經因為他的語言、文字及行為而造成不舒服或侵犯的人道歉。
📌政壇連環爆！劉仕傑遭控車內性騷 臉書發文5點聲明道歉
過去曾代表時代力量參選議員的前外交官劉仕傑，6月8日遭女子發文爆料，指控其藉故邀約上車，並於車內有不當舉動。消息傳出後，劉仕傑緊急關閉臉書，11日凌晨打破沉默，並發出5點聲明，表示對於過去的不成熟，忽略他人主觀感受及不慎造成的傷害，已深切反省自責，並向當事人表達最誠摯歉意，未來將終身自我警惕。
▲劉仕傑神隱2天後認了性騷並道歉，稱將不再從事政治事務。（圖／NOWnew資料照）
📌張鐵志自爆「酒醉碰學妹」！道歉獲原諒仍痛苦20年：幾乎毀了人生
作家張鐵志6月9日突然在臉書上自爆，透露20多年前曾經唱KTV時喝酒「喝到斷片」，後來手觸碰到一位學妹身上，讓學妹感到不舒服。雖然事後跟學妹道歉獲得原諒，但是這20多年來，流言不斷、事件也被無限扭曲，讓他感到真實人生被毀滅。
▲作家張鐵志自曝20多年前酒後性騷學妹，也因此事讓他感到人生幾乎被摧毀。（圖／張鐵志臉書）
📌吳怡農父遭爆13年前性騷女大生！吳乃德致歉：不再參與公共事務
台灣農村陣線前黃姓女工作人員指控，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農父親、中研院兼任研究員吳乃德，13年前開車送她返家時，竟然牽她的手貼臉頰，接著親吻；6月9日晚間，吳乃德晚間發道歉聲明表示，即日起退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。
▲吳乃德面對性騷指控，道歉並宣布即起退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。（圖／翻攝中研院官網）
📌被強吻2次！鍾沛君痛斥「肆無忌憚親了我」 朱學恒鬆口認了
國民黨台北市議員鍾沛君6月8日晚間在臉書揭露，名嘴「宅神」朱學恒去年曾經對她性騷擾，無預警抱住她「強吻」不只一次，而如今朱學恒還義正辭嚴地痛批性騷，鍾沛君貼出朱學恒寫給她的道歉全文，痛批「他怎麼敢？他怎麼好意思？」對此，朱學恒也在臉書認了自己曾對鍾沛君性騷擾，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」
📌洪智坤遭爆性騷女導演 陳菊嚴厲譴責：不可原諒
一名女導演5日指控遭到民進黨Ｈ姓政治幕僚性騷擾，以開會名義載她到汽車旅館，還稱可以幫她實現夢想，只要「偶爾讓我任性一下」後襲胸，還拿現金封口。被點名的前陳菊辦公室主任洪智坤6月6日凌晨於臉書道歉，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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