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夏至吃什麼？多吃羊肉可養生　「5生肖」超強運：正偏財皆旺

▲夏至吃什麼？吃羊肉反而能補氣養生，「5生肖」節氣運勢最旺。
▲夏至吃什麼？吃羊肉反而能補氣養生，「5生肖」節氣運勢最旺。

記者黃韻文/綜合報導

今（21）天是夏至，開始進入典型的燠熱天氣型態，國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，夏至期間天熱，一般人不會想到吃羊肉，但其實剛好相反，古人有云，夏至為「陽之極、陰之始」，所以表熱內陰，夏至期間若能多吃羊肉，冬天期間就不會手腳冰冷，反倒是補氣養生的好時機。

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此外，夏至期間在健康上要特別注意心血管跟藥物問題，以及耳鼻喉、發燒、發炎、神經系統、腸胃和乳房疾病，輕者腫瘤、重者癌症，若發現有異常出血，男性要注意肛門直腸問題，女性則是婦科。且夏至交通、工作意外頻繁，凡事安全第一。

▲藥物,藥丸,安眠藥,不明藥物。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲夏至在身體健康方面，要特別注意心血管跟藥物問題。（圖／pixabay）
🟡夏至節氣（6月21日至7月7日）運勢最強生肖

📌Top 5：雞
屬雞的朋友，在這段期間，在事業與工作上，能得到上司的賞識與幫助，有升官發財之勢，在檯面上也有亮眼的表現並獲得讚賞，事情皆能照步驟發展，若能懂得自我行銷，必能展現自信，得到大量粉絲，不過雖然人氣不錯，但切記慎防桃色糾紛。

📌Top 4：牛
屬牛的朋友，在這段期間，正、偏財皆旺，若能多溝通、懂行銷跟談判，則會擁有非常強的財運，且規劃許久的事物與技能，也能在此期間得到發揮與收獲。若家裡有事需要你伸出援手，切記不要著急，慢慢處理即可，注意行車與外出安全。

📌Top 3：龍
屬龍的朋友，這段期間請放輕鬆，別給自我太大壓力，過往的成績會得到認可與表揚，別人或另一半也會想投資在你身上，並有添丁生子的機會，持續努力下去，大財運會與你相伴，請記住保持愉悅的心情，勿胡思亂想，但自身與另一半的行車安全要注意，建議慢行可保平安。

📌Top 2：兔
屬兔的朋友，夏至期間若能專心在工作、事業、學習上，會擁有不錯的財富或知識及經驗的提升，並且得到家人的支持。且這段期間第六感會特別強，凡是發展網路、海外事業者、財富跟粉絲數都會有三級跳的感覺，請把握近期的超旺運。

📌Top 1：鼠
屬鼠的朋友，這段期間名聲會大幅提升，得到家人跟大環境的幫助，可以把自我推展出去，且能得到非常好的效果，同時長期的努力終見收穫，海外或網路財運非常強，只要能把興趣與事業結合，將擁有幸運與財富。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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