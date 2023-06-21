新竹預售屋5年長136%！中位數總價1772萬元　超車新北成全台第2貴

上半年「豪宅王」出爐！每坪277萬　台北「5豪宅」進200萬俱樂部

▲台北大安區「OneParkTaipei元利信義聯勤」成為上半年豪宅王，每坪單價277萬元。（圖／台灣房屋提供）
▲台北大安區「OneParkTaipei元利信義聯勤」成為上半年豪宅王，每坪單價277萬元。（圖／台灣房屋提供）

記者黃韻文/綜合報導

2023上半年台北最新「豪宅王」出爐！位於大安區的指標豪宅「OneParkTaipei元利信義聯勤」，6月時一口氣交易25樓兩戶，買家雖是兩家不同的公司法人，但都採取無貸款購入，總價分別約4.23億元、4.15億元，每坪單價277萬元，成為今年目前為止單價最高的豪宅交易，超越同社區去年奪下台北豪宅王的19樓戶單價260.2萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，仁愛林蔭大道的「仁愛吾彊」，同月也出現單價200萬元交易，10樓戶以總價約3.96億元成交，換算單價207.1萬元。

▲大安區仁愛路豪宅「吾疆」由於藝人王力宏離婚事件，受到各界矚目。（圖／翻攝自Google地圖）
▲大安區仁愛路豪宅「仁愛吾彊」，6月出現每坪單價207.1萬元。（圖／翻攝自Google地圖）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei元利信義聯勤」享有大安森林公園第一排景觀，為黃金地段的頂級豪宅，該社區的最高成交單價，是2021年由建商相關法人買下的32樓299萬元，直逼前央行總裁彭淮南的「300萬元防線」，也成為該年度的豪宅王。

而2022年最高單價是19樓的260.2萬元，符合中高樓層行情，再次登上台北豪宅王；這次今年一口氣交易兩戶25樓，單價277萬元，暫居今年冠軍，可望持續蟬聯最高單價豪宅。

據台灣房屋彙整，今年截至目前為止，包括「松濤苑」和「潤泰敦峰」等豪宅在內，台北市上半年共有9筆單價站上200萬元的豪宅交易，且中有8筆是法人買進、7筆都採取無貸款方式購入。

▲北市中正區博愛路「松濤苑」八樓，上月今年4月以總價4億6560萬元、每坪250萬元成交，成為今年成交單價最高的豪宅。（圖／台灣房屋提供）
▲北市中正區博愛路「松濤苑」，4月交易每坪單價250萬元。（圖／台灣房屋提供）
第一建經研究中心副理張菱育表示，自從央行在2021年推出第三、四波打炒房管制後，自然人購置豪宅及公司法人購置住宅，貸款成數都壓低到4成，且無寬限期，由於融資成數低，申貸又花時間，對資金充裕的頂端豪客來說，乾脆選擇不貸款購屋，既能加速交易時程，又能降低政策衝擊，讓豪宅屢傳無貸款交易。

張旭嵐指出，對房市影響最大的政策，仍是預計7月上路的《平均地權條例》修正案，因私法人購屋採取許可制，且購入後5年內不得移轉、讓與，所以近期有購屋規劃的法人莫不加快腳步，趕在法案上路前及早布局規劃。

▲2023年H1台北200萬豪宅單價排名。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年H1台北200萬豪宅單價排名。（圖／台灣房屋提供）

高雄5大豪宅洗牌！美術館特區成交逼近7字頭　刷新高雄房價天花板

外國人捧1.8億元現金買！北市「200萬」俱樂部豪宅　潤泰敦峰再+1

林利霏賣台北千萬豪宅「搬去台東」原因曝光！鬆口小甜甜近況

玄彬、孫藝真「48億付現不貸款」豪宅公開！裝潢浪漫、有公主花園

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀