粽子吃不完該冷藏還冷凍？專家揭最佳保鮮法 這樣冰小心腹瀉不適
開心度過端午佳節，吃不完的粽子怎樣保存才正確？營養師夏子雯提醒，無論是自己包的、店家販售的肉粽，都應該放入冷凍保存，可以有效減緩細菌滋生，其中要特別注意的是，常有民眾誤以為粽子放冷凍庫，就可以保存長達半年、一年都不會變質，事實上最佳賞味期建議1個月內食用完畢，以免腹痛、腹瀉悄無聲息找上門！
記者鍾怡婷/綜合報導
夏子雯營養師指出，若是將肉粽放在冷藏區，最多2至3天內食用完畢，冷凍可以保鮮約1個月，無論是自己製作或是店家購買的肉粽，沒有要下一餐立即食用，都建議放入冷凍庫（ -18℃ 以下）貯藏。尤其端午節正值炎熱的夏季氣候，溫度、濕度大，會導致微生物、細菌快速生長繁殖，事實上肉粽冷凍或冷藏後覆熱的口感差異不大，建議民眾最好都放在冷凍庫，讓低溫環境抑制細菌滋生。
最重要的是，冷凍只是減緩細菌繁殖，並非完全「殺菌」，放在冷凍超過半年、一年還繼續食用是錯誤行為，畢竟日常生活中頻繁開關冰箱，也會讓冷凍庫內有溫度變化，無論如何保存都是冰越久越不新鮮，一不小心就容易吃下變質的食物，即便正確的冷凍保鮮，最佳賞味期限仍建議在1個月內食用完畢，也提醒民眾不要過量囤積肉粽。
若是害怕肉粽在冰箱內受到氣味互相污染，可以特別放入保鮮盒內再冷凍，不過粽葉上的孔洞，可以幫助吸收冰箱氣味，若是對味道沒有過度敏感的民眾，也可以放在塑膠袋直接冷凍即可。
覆熱粽子時，建議電鍋加一杯水跳停；或者也可以使用微波，並在粽子上方覆蓋浸濕的擦手紙，讓粽子水分不要過度蒸發，就可以吃到加熱完全又美味的肉粽了！