連假速食優惠／肯德基8塊炸雞蛋撻桶499元　麥當勞雞塊薯條買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞即日起至6月27日，在歡樂送網路訂餐結帳輸碼「FREE」，享6塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、薯餅、經典美式買1送1，限定優惠4選1。提醒大家，薯餅只有早餐時段供應。
另外，6月28日前到屈臣氏門市，消費不限金額就送「大薯買1送1」優惠券，兌換至7月4日，限內用、外帶、得來速使用。
📌肯德基：「加1元多1件」炸雞！「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元
肯德基6月22日至6月25日限時4天，推出「端午咔啦歡聚桶餐」，優惠碼「40507」咔
另外還有475元的「歡聚B餐-6塊雞」，爽吃咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2＋上校雞塊 x 4＋雙色轉轉QQ球＋1.25L百事可樂(瓶)。617元的「宅宅快樂餐」則有咔啦脆雞(辣) x 8＋原味蛋撻 x 6＋香酥脆薯(中) x 2＋百事可樂(小) x 4。
肯德基現在使用預定快取，還能享有兩種加碼優惠。消費滿439元，就送「原味蛋撻兌換券」x 2，限下次消費滿189元後兌換；購買XL/桶餐，可享「加1元多1件」炸雞，每套限加購一次。即日起至6月30日，完成FB官方粉專指定任務，還有機會獲得「端午限定KFC脆雞桶香包 」。
📌頂呱呱：「一串呱呱粽」特價250元
頂呱呱選用酥脆雞皮包裹香菇糯米飯的「呱呱包」，是不少粉絲指名要吃的招牌餐點。迎接端午節，頂呱呱即日起至6月25日，限定一週推出「一串呱呱粽」提供6顆呱呱包，特價250元（原價390元）；或「呱呱雙粽」內含2顆呱呱包，特價99元（原價130元），最高現省140元。
購買一串呱呱粽還可用49元超值價，加購35元飲品2杯或蜂蜜檸檬(M)1杯，35元飲品包括可樂系列、功夫紅/綠/青/烏龍茶(M)杯都可任選。活動期間Uber Eats外送平台也同步開賣，並推出UberEats獨家限定，單筆消費滿29
📌漢堡王：12款買一送一！6款漢堡套餐99元 加1元多1件「包粽零錢包」
漢堡王「畢業狂歡優惠券」，即日起至7月31日爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。
今年端午節漢堡王還將漢堡紙換上粽葉造型變成「重磅肉粽」，聯名百事可樂打造「包粽零錢包」，即日起臨櫃點餐或官網點購重磅套餐（附餐為小份薯條與中杯百事可樂），還可以加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，數量有限售完為止。
漢堡王即日起全台門市每日AM10:30至打烊前30分鐘，一顆漢堡＋小薯＋飲料，推出共7款超省餐只要99元。套餐漢堡包括雙起士培根牛肉堡、田園烤牛堡、經典脆雞堡、莫札瑞拉起司烤牛堡、小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡、洋蔥圈烤牛堡，共有6款可以自由選；還可6塊雞塊餐也只要99元。提醒大家，機場、兒童樂園、科技廠內店不適用，請依門市現場供應為準。
📌21風味館：買指定餐組「加1元多1件」
21Plus、21風味館（坎城TOGO門市恕不參與），即日起至7月25日，購買指定餐組，優惠價499元的香草烤雞分享餐，加1元可多一件價值115元的「香酥綿密的黃金脆薯(大)乙份＋甜蜜入口的紫玉地瓜球(10顆)乙份」，購買優惠價399元的炸雞分享餐，加1元可多一件價值90元的「黃金脆薯(小)乙份＋蜂蜜綠茶(大杯)乙杯」
提醒大家，外送平台（UberEats、foodomo、foodpanda等）、線上預訂取餐不適用本活動，炸雞部位恕不挑選。
📌摩斯漢堡：2款漢堡餐89元優惠價
摩斯漢堡也祭出APP/門市優惠，即日起至6月30日，超級大麥薑燒珍珠堡+冰紅茶(L)優惠價89元（原價115元），使用安心取溫馨送還能獨享「買3送1」好康；照燒青梅豬排堡＋摩斯咖啡(M)，都只要89元優惠價。照燒青梅豬排堡＋摩斯咖啡(M)，優惠價89元（原價100元），安心取溫馨送還能獨享「買4送1」好康。以上安心取票券數量有限，售完為止。
📌必勝客：平日外帶8款「13吋大披薩199元」限8天
必勝客6月30日前限8天，平日外帶限定（國定假日不適用），8款口味「13吋大披薩只要199元」，包括臘腸起司三重奏、白醬燻雞培根、煙燻黃金總匯、熱帶鳳梨鮮蝦、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷8款口味可以任選，還能免費升級薄脆餅皮。
📌拿坡里：「2公斤腿排桶」特價599元、薯條「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店即日起6月30日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價只要599元（原價900元）；再加碼招牌「薯第一（灑粉薯條）」，活動期間內也有「買一送一」優惠（原價89元）。
📌達美樂：My BOX「披薩便當」，升級推出雙拼口味
達美樂My BOX「披薩便當」，升級推出雙拼口味披薩，經典首選海鮮、超級豪華，人氣口味的夏威夷、BBQ燻雞，還有素食可吃的白醬彩蔬，及嗆辣的超級墨西哥，都能自由搭配，一次吃到2種口味。
📌壽司郎：「3貫鮭魚60元」！生鮭魚一貫只要20元
台灣壽司郎即日起至6月27日限7天，推出「生鮭魚2＋1」3貫只要60元優惠，加量不加價，換算下來鮭魚一貫才20元，鮭魚控把握只有7天限時開吃。5週年慶，即日起至7月2日，活動期間內於全台壽司郎店內消費達指定金額，即贈送「壽司郎來台5周年x樂桃航空」刮刮卡乙張。有機會抽中樂桃航空peach點數1萬點、3千點及500點，還有TOMICA多美火車壽司郎迴轉組、壽司郎折價券1萬元、5千元及5百元獎項；數量有限送完為止。
📌Mister Donut：甜甜圈10入299元 愛文芒果冰沙第二杯5折
Mister Donut推出「甜蜜端午 Fun粽一夏」優惠活動，即日起至6月25日「甜甜圈10入299元」，任選10個甜甜圈只要優惠價299元。提醒大家，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本活動。
同時更開跑夏季限定雙果飲品「第二杯5折」，即日起至售完為止，指定飲品還新增愛文芒果冰沙搭配真實芒果丁的「蜂蜜愛文芒果冰沙」、不添加一滴水的「哞~愛文芒果牛奶」兩款，可享第2杯5折優惠。