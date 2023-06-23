雲林「鱷魚拉麵」來了！整隻酷斯拉巨爪滿出碗：斗六人啥都敢吃

連假速食優惠／肯德基8塊炸雞蛋撻桶499元　麥當勞雞塊薯條買1送1

▲端午連假超狂11家速食優惠懶人包！麥當勞、漢堡王、拿坡里有雞塊大薯「買一送一」，肯德基、21風味館「加1元多1件」，吃膩肉粽就吃頂呱呱「呱呱粽」，必搶壽司郎3貫鮭魚60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲端午連假超狂11家速食優惠懶人包！麥當勞、漢堡王、拿坡里有雞塊大薯「買一送一」，肯德基、21風味館「加1元多1件」，吃膩肉粽就吃頂呱呱「呱呱粽」，必搶壽司郎3貫鮭魚60元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

端午連假幫大家統整超狂11家速食優惠懶人包！麥當勞、漢堡王、拿坡里有雞塊、大薯「買一送一」，肯德基、21風味館則有「加1元多1件」優惠，吃膩肉粽還可以吃頂呱呱「一串呱呱粽」，壽司郎超划算「3貫鮭魚60元」快閃必搶。

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📌麥當勞：雞塊「買6送6」！大薯、雞翅買一送一
麥當勞即日起至6月27日，在歡樂送網路訂餐結帳輸碼「FREE」，享6塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、薯餅、經典美式買1送1，限定優惠4選1。提醒大家，薯餅只有早餐時段供應。

另外，6月28日前到屈臣氏門市，消費不限金額就送「大薯買1送1」優惠券，兌換至7月4日，限內用、外帶、得來速使用。

▲連假最狂15大速食、美食優惠整理包！爽吃麥當勞「雞塊買10送10」、拿坡里「買1送6」，漢堡王、繼光香香雞都有「買1送1」，肯德基炸雞、蛋撻好康一篇全收。（圖／記者蕭涵云攝）
▲把握麥當勞「雞塊買6送6」，大薯、雞翅「買一送ㄧ」倒數優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基：「加1元多1件」炸雞！「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元
肯德基6月22日至6月25日限時4天，推出「端午咔啦歡聚桶餐」，優惠碼「40507」咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)，只要499元（原價867），激殺58折，現賺368元。

另外還有475元的「歡聚B餐-6塊雞」，爽吃咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2＋上校雞塊 x 4＋雙色轉轉QQ球＋1.25L百事可樂(瓶)。617元的「宅宅快樂餐」則有咔啦脆雞(辣) x 8＋原味蛋撻 x 6＋香酥脆薯(中) x 2＋百事可樂(小) x 4。

肯德基現在使用預定快取，還能享有兩種加碼優惠。消費滿439元，就送「原味蛋撻兌換券」x 2，限下次消費滿189元後兌換；購買XL/桶餐，可享「加1元多1件」炸雞，每套限加購一次。即日起至6月30日，完成FB官方粉專指定任務，還有機會獲得「端午限定KFC脆雞桶香包 」。

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「加1元多1件」炸雞，「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌頂呱呱：「一串呱呱粽」特價250元
頂呱呱選用酥脆雞皮包裹香菇糯米飯的「呱呱包」，是不少粉絲指名要吃的招牌餐點。迎接端午節，頂呱呱即日起至6月25日，限定一週推出「一串呱呱粽」提供6顆呱呱包，特價250元（原價390元）；或「呱呱雙粽」內含2顆呱呱包，特價99元（原價130元），最高現省140元。

購買一串呱呱粽還可用49元超值價，加購35元飲品2杯或蜂蜜檸檬(M)1杯，35元飲品包括可樂系列、功夫紅/綠/青/烏龍茶(M)杯都可任選。活動期間Uber Eats外送平台也同步開賣，並推出UberEats獨家限定，單筆消費滿299元送甜甜包2顆，提醒大家要手動加入購物車喔；還享經典單品原味炸雞、阿勇雞塊「單點8折」優惠！

▲呱呱包1顆原價65元。「一串呱呱粽」6顆特價250元、「呱呱雙粽」2顆特價99元。（圖／頂呱呱提供）
▲呱呱包1顆原價65元。「一串呱呱粽」6顆特價250元、「呱呱雙粽」2顆特價99元。（圖／頂呱呱提供）
📌漢堡王：12款買一送一！6款漢堡套餐99元　加1元多1件「包粽零錢包」
漢堡王「畢業狂歡優惠券」，即日起至7月31日爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。

今年端午節漢堡王還將漢堡紙換上粽葉造型變成「重磅肉粽」，聯名百事可樂打造「包粽零錢包」，即日起臨櫃點餐或官網點購重磅套餐（附餐為小份薯條與中杯百事可樂），還可以加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，數量有限售完為止。

漢堡王即日起全台門市每日AM10:30至打烊前30分鐘，一顆漢堡＋小薯＋飲料，推出共7款超省餐只要99元。套餐漢堡包括雙起士培根牛肉堡、田園烤牛堡、經典脆雞堡、莫札瑞拉起司烤牛堡、小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡、洋蔥圈烤牛堡，共有6款可以自由選；還可6塊雞塊餐也只要99元。提醒大家，機場、兒童樂園、科技廠內店不適用，請依門市現場供應為準。

▲漢堡王「百事可樂聯名－包粽零錢包」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王「百事可樂聯名－包粽零錢包」。（圖／漢堡王提供）
📌21風味館：買指定餐組「加1元多1件」
21Plus、21風味館（坎城TOGO門市恕不參與），即日起至7月25日，購買指定餐組，優惠價499元的香草烤雞分享餐，加1元可多一件價值115元的「香酥綿密的黃金脆薯(大)乙份＋甜蜜入口的紫玉地瓜球(10顆)乙份」，購買優惠價399元的炸雞分享餐，加1元可多一件價值90元的「黃金脆薯(小)乙份＋蜂蜜綠茶(大杯)乙杯」

提醒大家，外送平台（UberEats、foodomo、foodpanda等）、線上預訂取餐不適用本活動，炸雞部位恕不挑選。

▲21Plus招牌人氣香草烤雞分享餐。（圖／21Plus提供）
▲21Plus招牌人氣香草烤雞分享餐。（圖／21Plus提供）
📌摩斯漢堡：2款漢堡餐89元優惠價
摩斯漢堡也祭出APP/門市優惠，即日起至6月30日，超級大麥薑燒珍珠堡+冰紅茶(L)優惠價89元（原價115元），使用安心取溫馨送還能獨享「買3送1」好康；照燒青梅豬排堡＋摩斯咖啡(M)，都只要89元優惠價。照燒青梅豬排堡＋摩斯咖啡(M)，優惠價89元（原價100元），安心取溫馨送還能獨享「買4送1」好康。以上安心取票券數量有限，售完為止。

📌必勝客：平日外帶8款「13吋大披薩199元」限8天
必勝客6月30日前限8天，平日外帶限定（國定假日不適用），8款口味「13吋大披薩只要199元」，包括臘腸起司三重奏、白醬燻雞培根、煙燻黃金總匯、熱帶鳳梨鮮蝦、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷8款口味可以任選，還能免費升級薄脆餅皮。

▲必勝客平日外帶8款「13吋大披薩199元」限8天。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客平日外帶8款「13吋大披薩199元」限8天。（圖／翻攝自必勝客FB）
📌拿坡里：「2公斤腿排桶」特價599元、薯條「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店即日起6月30日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價只要599元（原價900元）；再加碼招牌「薯第一（灑粉薯條）」，活動期間內也有「買一送一」優惠（原價89元）。

📌達美樂：My BOX「披薩便當」，升級推出雙拼口味
達美樂My BOX「披薩便當」，升級推出雙拼口味披薩，經典首選海鮮、超級豪華，人氣口味的夏威夷、BBQ燻雞，還有素食可吃的白醬彩蔬，及嗆辣的超級墨西哥，都能自由搭配，一次吃到2種口味。

▲慶祝浪漫520，拿坡里披薩.炸雞專賣店「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元；繼光香香雞歡慶50週年，推出「半價加購」優惠。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里「2公斤腿排桶」特價599元、薯條「買一送一」。（圖／三商餐飲提供）
📌壽司郎：「3貫鮭魚60元」！生鮭魚一貫只要20元
台灣壽司郎即日起至6月27日限7天，推出「生鮭魚2＋1」3貫只要60元優惠，加量不加價，換算下來鮭魚一貫才20元，鮭魚控把握只有7天限時開吃。5週年慶，即日起至7月2日，活動期間內於全台壽司郎店內消費達指定金額，即贈送「壽司郎來台5周年x樂桃航空」刮刮卡乙張。有機會抽中樂桃航空peach點數1萬點、3千點及500點，還有TOMICA多美火車壽司郎迴轉組、壽司郎折價券1萬元、5千元及5百元獎項；數量有限送完為止。

▲台灣壽司郎5週年慶，攜手樂桃航空大贈peach點數1萬點划算買機票！今再推出「生鮭魚2＋1只要60元」優惠，換算下來鮭魚一貫才20元，號召鮭魚控限時7天開吃啦。（圖／壽司郎提供）
▲台灣壽司郎再推出「生鮭魚2＋1只要60元」優惠，換算下來鮭魚一貫才20元。（圖／壽司郎提供）
📌Mister Donut：甜甜圈10入299元　愛文芒果冰沙第二杯5折
Mister Donut推出「甜蜜端午 Fun粽一夏」優惠活動，即日起至6月25日「甜甜圈10入299元」，任選10個甜甜圈只要優惠價299元。提醒大家，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本活動。

同時更開跑夏季限定雙果飲品「第二杯5折」，即日起至售完為止，指定飲品還新增愛文芒果冰沙搭配真實芒果丁的「蜂蜜愛文芒果冰沙」、不添加一滴水的「哞~愛文芒果牛奶」兩款，可享第2杯5折優惠。

限8天！必勝客8款「13吋大披薩199元」　達美樂披薩便當雙拼口味

端午開吃！麥當勞「雞翅買1送1、雞塊買6送6」　1元吃大薯地瓜球

壽司郎「鮭魚一貫20元」！今起生鮭魚2＋1只要60元　7天限時開吃

肯德基「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元！端午「脆雞桶香包」開搶

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