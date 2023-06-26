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颱風季將至！MIT鋁窗號稱扛17級風　台灣國際室內設計展周四登場

▲NAID室裝全聯會主辦的「2023台灣國際室內設計．材料大展」本周四（29）將在台北南港展覽館1館登場，為期4天。圖為NAID理事長陳銘達。（圖／記者徐銘穗攝）
▲NAID室裝全聯會主辦的「2023台灣國際室內設計．材料大展」本周四（29）將在台北南港展覽館1館登場，為期4天。圖為NAID理事長陳銘達。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

今天6月26日是第一屆室內設計師節，「2023台灣國際室內設計．材料大展」本周四（29）將在台北南港展覽館1館登場，為期4天。主辦的中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會（NAID）今（26）午在記者會中揭曉展覽兩大亮點，將獨家展出號稱可抗17級強風的台灣MIT超強鋁窗，以及老舊衛浴翻新改造，全場包含建材、磁磚、廚具等參展廠商，估帶動商機達數十億元。

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由NAID發起，今年首次與《經濟日報》合辦的「2023台灣國際室內設計．材料大展」，將在6月29日至7月2日，在台北南港展覽館1館舉行，展覽焦點包含由台灣室內設計專技協會規劃以「設計綠洲」為主題的展示專區，展現空間裝飾於現場交流。此外，大會舞台區也規劃多項論壇及講座，倡議設計新思維、軟裝趨勢、室內設計產業動態等。

▲全台各大室內設計師協會、公會代表理事長與會。（圖／記者徐銘穗攝）
▲全台各大室內設計師協會、公會代表理事長與會。（圖／記者徐銘穗攝）
主辦單位揭露展覽亮點，指出有衛浴大廠TOTO展出老舊衛浴空間改造，系統櫥櫃及廚房門板挑選重點、室內燈光如何聰明安排等。還有，MIT鋁門窗「風光Ai窗」公司用心研發鋁料斷面做成圖案服裝，將由15名男模特穿上設計大師陳俊良設計的「特殊造型」，展現可抗17級強風的特性。

此外，NAID室裝全聯會理事長陳銘達指出，全台室內裝修的專業技術人員有3萬998人，有1萬3928家公司擁有合法證照，若加上沒有證照的設計師與室內裝修從業人員，推估有20萬人以上，因此，除推動6月26日訂為設計師節外，推動設計師國考是他最大心願，目前已委託學者專家完成「 專門職業及技術人員新增室內設計類需求研究」研究報告書，政府也針對此問題召開類似公聽會的交流活動，盼有個圓滿的答案。

主辦單位指出，本次展覽為期4天，每日現場舉辦各式知識交流及採購會等活動，翻轉國人對室內設計的想像。即起至展覽官網登錄即查詢參展廠商、展會活動資訊，除設計師可領取限定好禮外，全民都可參加觀展，抽iPhone、Apple Watch等多項獎品。

「2023台灣國際室內設計．材料大展」展覽資訊
時間：6/27~7/2 10a.m.~18p.m.（最後1日到4p.m.）
地點：台北南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路1號）
參觀方式：憑預先登錄QR code免費參觀（請上活動官網登錄）
備註：本展為專業展，平日展示期間，12歲以下孩童謝絕入場

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