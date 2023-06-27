知名攝影師爆盜圖假聊！網紅遭設局「誘拍裸照」　本人道歉了

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但雅各對這位男模感到非常有好感，於是找上攝影師傾訴心情，攝影師則營造出要幫雅各追男模的樣子，等於擔任中間人傳話的角色，由於雅各也非常信任攝影師，日後也與該攝影師合作拍攝有裸露的寫真。沒想到在2020年，雅各終於見到男模本人，仔細詢問之後才發現男模「根本不認識自己」，才讓他恍然大悟發現，攝影師跟長期聊天的男模都是同一人，讓他感到非常噁心，且經過他的調查受害者還不只一人。
而影片曝光後，更有不少人跳出來指控該名攝影師就是「深夜名堂」知名男體攝影師Justin，對此，Justin也在IG上發文道歉表示「必須先跟當事人道歉，對於曾經的那些事情與欺騙，我感到十分抱歉。如果你願意，我也會當面再跟你致歉一次。事情經過在影片中都有大概講到了，即便雙方對於某些點的看法不一樣，也無法掩蓋我做錯事的事實。所以除了跟當事人道歉之外，我也必須跟這麼多年來支持我創作的人說聲對不起」。
Justin說「如果在過去工作期間，有讓一些合作對象感受到冒犯或不舒服，我也希望能跟他們致歉。我會更注意這些邊界的把控，如果當下有感受到不舒服，也請你們立刻指正我。這波Metoo開始之後，我一直有在反思自己過去的行為是否有觸碰到紅線，每天都提心吊膽。火燒到自己身上來，我完全接受追蹤者、模特或其他人對我的指責，再次跟大家對不起」。
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