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知名攝影師爆盜圖假聊！網紅遭設局「誘拍裸照」　本人道歉了

▲網紅雅各最近拍片揭露過去自己經驗，表示曾經被一名知名男體攝影師欺騙，盜男模圖被假聊，隨後才知道男模跟攝影師是同一人。（圖/YT@雅各）
▲網紅雅各最近拍片揭露過去自己經驗，表示曾經被一名知名男體攝影師欺騙，盜男模圖被假聊，隨後才知道男模跟攝影師是同一人。（圖/YT@雅各）

記者張嘉哲/綜合報導

最近MeToo風波燒進攝影圈，網紅雅各最近拍片揭露過去自己經驗，表示自己曾經被一名知名男體攝影師欺騙，該名攝影師利用盜圖假聊天的模式，一人分飾兩角，讓雅各陷入其中，甚至答應攝影師拍攝大尺度得照片，時隔5年雅各才得知真相，讓他感到非常噁心。對此，被指控的攝影師就是「深夜名堂」的Justin，他本人也在IG上致歉。

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雅各在最新的影片當中，與另外一位導演揭露圈內的MeToo事件，雅各分享自身經驗，透露在2015年時一位帥氣男模找上門聊天，兩人相談甚歡，傳訊期間營造出相當曖昧的氣氛，但是不管怎麼樣，雅各都無法進一步取得這位男模的聯絡資訊，包括LINE、電話，更不要說是見上一面。

▲網紅雅各遭到攝影師欺騙，攝影師用盜圖的方式成功控制雅各，並且合作拍攝大尺度照片。（圖/YT@雅各）
▲網紅雅各遭到攝影師欺騙，攝影師用盜圖的方式成功控制雅各，並且合作拍攝大尺度照片。（圖/YT@雅各）
但雅各對這位男模感到非常有好感，於是找上攝影師傾訴心情，攝影師則營造出要幫雅各追男模的樣子，等於擔任中間人傳話的角色，由於雅各也非常信任攝影師，日後也與該攝影師合作拍攝有裸露的寫真。沒想到在2020年，雅各終於見到男模本人，仔細詢問之後才發現男模「根本不認識自己」，才讓他恍然大悟發現，攝影師跟長期聊天的男模都是同一人，讓他感到非常噁心，且經過他的調查受害者還不只一人。

而影片曝光後，更有不少人跳出來指控該名攝影師就是「深夜名堂」知名男體攝影師Justin，對此，Justin也在IG上發文道歉表示「必須先跟當事人道歉，對於曾經的那些事情與欺騙，我感到十分抱歉。如果你願意，我也會當面再跟你致歉一次。事情經過在影片中都有大概講到了，即便雙方對於某些點的看法不一樣，也無法掩蓋我做錯事的事實。所以除了跟當事人道歉之外，我也必須跟這麼多年來支持我創作的人說聲對不起」。

Justin說「如果在過去工作期間，有讓一些合作對象感受到冒犯或不舒服，我也希望能跟他們致歉。我會更注意這些邊界的把控，如果當下有感受到不舒服，也請你們立刻指正我。這波Metoo開始之後，我一直有在反思自己過去的行為是否有觸碰到紅線，每天都提心吊膽。火燒到自己身上來，我完全接受追蹤者、模特或其他人對我的指責，再次跟大家對不起」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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