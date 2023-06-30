下半年5猛颱風侵台！颱風天鋁窗狂噴水怎麼辦？達人教「1招」解決
台灣已進入「颱風季」，中央氣象局預報中心主任呂國臣今（30）預測，今年下半年估有3至5個颱風可能侵台，而且受到「聖嬰現象」影響，推測強度很猛而且「長命」。鋁門窗一遇到強風大雨的颱風天就噴水該怎麼辦？中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會（NAID）理事長陳銘達建議，選擇窗軌較高、雙層玻璃鋁窗。
記者徐銘穗/綜合報導
依中央氣象局颱風分類，中度颱風為12至15級風，強烈颱風為16至17級，17級相當於風速達每秒66.7至69.2公尺速，超過17級風在美國屬5級颶風。陳銘達告訴《NOWnews今日新聞》說，在台灣颱風12級就很可怕了，因窗外壓力過大，風雨被擠進室內，一般氣密窗都難以承受會開始噴水。
不想鋁窗在颱風天噴水，陳銘達建議，如果條件允許，最徹底的解決方式是更換承受度較高的氣密甚至是水密窗，而且要找窗軌矩形較高的設計，才不易滲水。此外，陳銘達也說，最好要選有特殊流體力學設計的鋁窗，鋁框採中空設計，讓室內外氣壓相等，這樣水才不會噴進來。
根據CNS國家標準，水密性達8級風500pa（50kg/m²）才能稱為水密窗或防颱窗。現正在台北南港展覽館舉行的2023台灣國際室內設計．材料大展中，發跡彰化的台灣本土鋁窗業者將要價千萬元的小型「風雨實驗機」搬進展場，當場實測抗14級風200pa情形。
測試過程中，風雨實驗機的風雨設定在8級風、500pa，因鋁窗未完全闔上，呼嘯的風切聲即刻從縫隙鑽出呼呼作響，但一關上就再也聽不見風切聲；接著再將風雨調高至14級風、2000pa，以「膠條設計」的對照鋁窗，水已經不斷從排水孔噴出，而以「結構設計」的新式水密鋁窗，僅在窗框中見到幾顆水珠。
業者說明，他們導入流體力學，以3D列印技術打造具導流孔的中空鋁窗，以達室內外等壓，疏導溝槽積水，不用膠條而改以楔形結構，讓鋁窗與窗框緊密結合，結合階梯、垂直式排水設計，讓水密窗能承受14級風雨。
此外，其複層中空節能low-E玻璃，可隔絕80%以上紅外線、紫外線入侵，調節室內溫度。實測一般雙層節能玻璃，與中空節能玻璃，體感差異十分明顯。隔音效果也是「靜悄悄」，不過，對低頻噪音隔絕力有限。