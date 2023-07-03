機捷5年沿線地產交易總價達2800億元　「這3區」工業土地最熱門

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觀察交易區域可發現，桃園機場捷運行經的龜山、蘆竹、大園、中壢，工業地產交易佔整體45%，龜山區5年來累計金額達404億元居冠，中壢區378億元次之，蘆竹區374億元居第3。
信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，便捷的交通系統，可提升企業營運效能、便於員工招募，因此企業在設廠選址，交通機能是評估購置的重要指標。
龜山、中壢均有工業區，產業群聚顯著，機場捷運通車後，強化企業前往投資設廠意願；此外，原進駐廠商由於地緣因素，擴廠時多半會選擇鄰近的土地、廠房，成為龜山、中壢工業地產成長動能，在龜山設有總部的晶圓代工大廠穩懋半導體，近日即宣布以15億元購入華亞科技園區廠辦，做為企業研發大樓。
蘆竹近5年工業地產交易總量雖不及龜山、中壢，但去年的交易量有94億元，是三個行政區中最高的，顯示蘆竹地區工業地產交易，處於快速成長階段。
林建勛表示，蘆竹鄰桃園國際機場、有交流道系統、機場捷運，隨著宅經濟起飛，吸引許多物流、倉儲業者來此設廠，加上機捷A10、A11新重劃區吸引人口移入，看好區位發展，產業也會選擇在蘆竹落腳，包括被動元件廠大毅科技去年以3億元取得蘆竹山鼻段近千坪工業土地。
桃園工業發展蓬勃，林建勛認為，企業拓點尋址需求龐大，待捷運綠線完工開通後，將激勵工業地產向上增長。除了交通影響外，ESG也是現今企業主相當重視的議題，廠房舊換新、綠色工廠是接下來工業地產發展主要方向，具備自動化、智慧能源管理的工廠、廠辦，是未來企業擴廠的優選標的。