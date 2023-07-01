加薪搶才大作戰！主計總處調查廠商調薪因素：金融保險業最積極

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進一步觀察廠商調薪的優先考慮因素，以「員工個人表現」占49.3%最多，其次是配合 「基本工資調整」、占39.8%，而後依序是「營利狀況較佳」、「激勵員工士氣」、「留住與吸引人才」。
儘管近年產業高喊缺工、缺人才，111年廠商調薪的優先考慮因素中，「留住與吸引人才」僅占24.3%，年減1.5個百分點，和106年相比，更顯著下跌5.9個百分點。
主計總處官員分析，近幾年廠商調薪考量因素變化不大，推測留才選項比率下滑，與調查方式有關；此調查為廠商複選優先考量的前3項議題，或許廠商留意到近幾年基本工資持續調漲，調整關注議題的優先順序。
Yes123求職網發言人楊宗斌則分析，111年因全球需求萎縮，製造業步入庫存調整的階段，出口落入負成長，廠商對前景悲觀，加薪留才的意願自然降低。
不過細看各行業數據，會發現金融保險業加薪留才毫不手軟，比率高達57.6%，高居各行業之冠，且遙遙領先其他業別。
主計總處官員分析，金融業本來薪資水準就高，需要一定專業，培養人才也不容易，加上同業之間競爭激烈，如果自家人才跳到別人家，就成為競爭對手，因此企業願意給高薪留住人才。
主計總處官員也說，金融保險業調薪考量除了「留住與吸引人才」占比達57.6%，「參考同業薪資水準或調薪情形」也高達49.6%，兩者均高居第一，顯見金融保險業確實競爭相當激烈。
值得一提的是，隨著物價高漲，民眾薪資成長卻相對平緩，實質薪資落入負成長；從主計總處調查可發現，廠商調薪考慮「物價變動情形」僅13.5%，顯示多數廠商思考調薪與否時，並不會納入物價因素。
另外，「勞資協商後訂定」更只有2.7%。主計總處官員坦言，勞資協商調薪在台灣並不常見，要工會力量比較強的企業才有辦法；楊宗斌也說，台塑集團的工會能夠與資方爭取調薪幅度，是「特例中的特例」。（編輯：潘羿菁）1120701