金曲獎「頒獎卡片內容」曝光！觀眾一看原諒艾怡良：難怪念錯

金曲獎最尷尬獎項是它！「6年前登場」歌迷不買單　評選標準曝光

▲第34屆金曲獎順利落幕，熊仔以《PRO》獲得最佳華語專輯獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲第34屆金曲獎順利落幕，熊仔以《PRO》獲得最佳華語專輯獎。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張嘉哲/綜合報導

第34屆金曲獎星光熠熠，不少征戰歌壇多年的歌手終於順利得獎，有怪物新人之稱的洪佩瑜奪下最佳新人、A-LIN奪下最佳女歌手以及阿吉仔奪下最佳台語男歌手等等，都讓人為之動容。然而其中，就有網友討論「最佳年度專輯到底存在的意義是什麼啊？」貼文引起不少歌迷討論。

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一名網友在PTT貼文指出想問最佳華語專輯跟年度專輯到底差在哪裡，如果得獎的一個華語一個是非華語那還好說，但得獎的如果兩張都是華語專輯那區別是什麼？有時候真的不懂為什麼不廢掉這個年度專輯獎.....這樣不是分豬肉的情況嗎？」

▲熊仔表示，會把台上Rap的橋段變成歌曲，讓大家相當期待。（圖／NOWnews攝影中心）
▲熊仔以《PRO》獲得最佳華語專輯獎，不過同為華語專輯的青峰《馬拉美的星期二》卻奪下年度專輯獎，讓歌迷朋友有些困惑。（圖／NOWnews攝影中心）
不少歌迷也紛紛回應「真的看不懂年度專輯獎......」、「該廢掉是年度專輯，每次都覺得超莫名其妙」、「很尷尬的是，年度專輯通常不會跟其他最佳專輯出現重疊，超奇妙，你在這領域你最棒，可是你在年度你不棒」、「每個語言都有專輯獎，我也不懂年度專輯的意義」、「這個獎項要設立可以，應該直接把個語種的最佳專輯進行投票，不是讓都沒得獎的去得」。

而本次第34屆金曲獎「最佳華語專輯獎」為熊仔的《PRO》；然而「年度專輯獎」則是由青峰《馬拉美的星期二》奪下，不少歌迷認為既然青峰的專輯也屬於華語專輯，但既沒奪下最佳華語專輯獎項，為何又能奪下年度專輯的大獎，認為這樣的獎項制度有些矛盾存在。

▲青峰抱走最佳年度專輯獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲青峰以《馬拉美的星期二》奪下年度專輯獎。（圖／NOWnews攝影中心）
事實上，金曲獎的年度專輯獎起源是在1990年，當時候只有所謂的「最佳專輯獎」，後來又不斷改名，第3屆至第7屆為「最佳演唱專輯獎」；第8屆至第10屆為「最佳流行音樂演唱唱片獎」；第11屆至第15屆為「最佳流行音樂演唱專輯獎」，後來演唱語言就分類成客語、台語、華語、原住民語四種獎項，隨後在2017年第28屆起增設「年度專輯獎」，用以獎勵在詞曲創作上，演繹全方面整體表現具市場拓展性與前瞻性的專輯，並且不拘語言類型。

事實上，在兩年前的年度專輯獎項也有類似的情況出現，當時金曲獎第32屆由桑布伊《得力量 Pulu'em》獲得該獎項，但是當屆最佳原住民語專輯獎卻由漂流出口《海女》奪得，也讓外界提出質疑。而當年評審團主席鍾成虎就也作出解釋，表示各語種的最佳專輯獎是依據各語種的音樂脈絡以及不同的音樂的元素來評選，每個語種都有音樂上獨有的傳統、現今及未來發展的趨勢；年度專輯則是除了在其他音樂技術上的呈現外，也考量到專輯精神面是否能夠傳達去年度的精神，兩個獎項是分開評選的不同獎項。

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