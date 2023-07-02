金曲獎最尷尬獎項是它！「6年前登場」歌迷不買單　評選標準曝光

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不少歌迷也紛紛回應「真的看不懂年度專輯獎......」、「該廢掉是年度專輯，每次都覺得超莫名其妙」、「很尷尬的是，年度專輯通常不會跟其他最佳專輯出現重疊，超奇妙，你在這領域你最棒，可是你在年度你不棒」、「每個語言都有專輯獎，我也不懂年度專輯的意義」、「這個獎項要設立可以，應該直接把個語種的最佳專輯進行投票，不是讓都沒得獎的去得」。
而本次第34屆金曲獎「最佳華語專輯獎」為熊仔的《PRO》；然而「年度專輯獎」則是由青峰《馬拉美的星期二》奪下，不少歌迷認為既然青峰的專輯也屬於華語專輯，但既沒奪下最佳華語專輯獎項，為何又能奪下年度專輯的大獎，認為這樣的獎項制度有些矛盾存在。
事實上，金曲獎的年度專輯獎起源是在1990年，當時候只有所謂的「最佳專輯獎」，後來又不斷改名，第3屆至第7屆為「最佳演唱專輯獎」；第8屆至第10屆為「最佳流行音樂演唱唱片獎」；第11屆至第15屆為「最佳流行音樂演唱專輯獎」，後來演唱語言就分類成客語、台語、華語、原住民語四種獎項，隨後在2017年第28屆起增設「年度專輯獎」，用以獎勵在詞曲創作上，演繹全方面整體表現具市場拓展性與前瞻性的專輯，並且不拘語言類型。
事實上，在兩年前的年度專輯獎項也有類似的情況出現，當時金曲獎第32屆由桑布伊《得力量 Pulu'em》獲得該獎項，但是當屆最佳原住民語專輯獎卻由漂流出口《海女》奪得，也讓外界提出質疑。而當年評審團主席鍾成虎就也作出解釋，表示各語種的最佳專輯獎是依據各語種的音樂脈絡以及不同的音樂的元素來評選，每個語種都有音樂上獨有的傳統、現今及未來發展的趨勢；年度專輯則是除了在其他音樂技術上的呈現外，也考量到專輯精神面是否能夠傳達去年度的精神，兩個獎項是分開評選的不同獎項。