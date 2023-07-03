金曲頒獎卡片被罵爆！去年內容曝光 設計師「神改5細節」眾狂讚
第34屆金曲獎日前已經落幕，其中發生一個小插曲，金曲歌后艾怡良在頒獎時，不慎念錯得獎人的名字，導致頒錯獎烏龍事件，讓艾怡良在典禮結束後開直播痛哭道歉。但事後頒獎卡片內容曝光後，不少人認為排版問題佔了不少，網路上也開始出現三金頒獎典禮的手卡內容，都明顯比今年金曲獎設計來的好，而知名簡報設計師黃祺浩也隨手更改了5個細節，引發眾人大讚「改這樣才不會讓人念錯！」
記者張嘉哲/綜合報導
根據今年金曲獎的頒獎卡片設計，該卡左側為頒獎的獎項，右半邊則是得獎人、所屬公司，最下方為評審長親筆手寫簽名，但仔細一看因為設計的緣故，評審長的簽名又太大，結果整個模糊焦點，讓打開信封的瞬間會搞不清楚得獎人的位置，而艾怡良加上緊張便念錯名字頒錯獎。
事後各界都在檢討卡片的設計，其中去年金曲33的頒獎卡片內容也跟著曝光，只見內容其實也是跟金曲34一樣使用左右排版，但是不同的地方在於卡片內容看上去非常直觀，不會有讓人誤會的情況出現，同樣有出現主席阿弟仔的簽名，但是不論是間距還是大小，都不會感覺喧賓奪主，明顯知道得獎人是誰；而其他像是金鐘的頒獎卡片，得獎者名字更是大到不看見都難的程度。
而知名簡報設計師黃祺浩則也是在臉書上分享自己修改的頒獎卡片版本，只見他將獎項名稱放在左上角，而得獎人放在整張卡片的中間，接著用一條分隔線隔開，左下角是本屆金曲獎名稱，主席簽名則是放在右下角並且縮小，五個細節修改之後，整張卡片一目瞭然得獎者是誰，他也強調設計的重點「如果有按資訊重要的層級去排版，應該是可以降低唸錯的機會啦。順手改了一版，金曲獎不謝。」巧妙設計獲得許多網友激讚！