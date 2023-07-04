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行人故意站斑馬線25秒！駕駛讓到臉綠　眾人推1招：交通部認證過

▲日前有駕駛遇到行人故意在斑馬線停滯不前的狀況，引發討論。（圖/記者爆料網）
▲日前有駕駛遇到行人故意在斑馬線停滯不前的狀況，引發討論。（圖/記者爆料網）

記者張嘉哲/綜合報導

《道路交通管理處罰條例》修正案新法6月30日正式上路，不禮讓行人最高直接噴6千！不過新規定上路沒幾天，就傳出不少起爭議事件，有駕駛在準備右轉時，行人刻意在路上龜速過馬路，甚至直接停在路中央，讓人非常無奈。對此，就有不少駕駛認為可以使用「專屬時相」便能解決行人的問題。

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根據「記者爆料網」日前貼出的影片，影片中一名駕駛行經復興北路、南京東路口時準備右轉，結果一名男子正準備過馬路，但速度極慢，甚至還直接停在路中央，不懂意圖為何，期間駕駛按喇叭提醒男子前進，男子還是一動也不動，等到駕駛等不住想要從他前面繞過時，男子突然又開始走動，讓駕駛傻眼表示「莫名其妙耶！欠揍嗎？」

▲駕駛忍不住想繞過行人，結果該行人又開始走動，讓駕駛感到莫名其妙。（圖/記者爆料網）
▲駕駛忍不住想繞過行人，結果該行人又開始走動，讓駕駛感到莫名其妙。（圖/記者爆料網）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「像這種行人就是要罰爛他啊....不然對駕駛有公平嗎？」、「等他開始走的時候你其實也紅燈了，超尷尬」、「一堆行人把轉彎車全部卡死沒問題嗎？真的政策很搞」；不過也有不少駕駛人則提出建議「為什麼不直接推行人專屬時相啊」、「專屬時相不是就能解決嗎....到底要搞這麼複雜幹嘛」、「大推專屬時相啊，行人一次給我過，車輛誰都不讓誰」。

🟡什麼是「行人專屬時相」？

所謂的行人專用時相是一種為了保護行人安全，在交叉路口設置的行人穿越號誌系統，行人綠燈與行車綠燈會分開亮行。當執行行人專用時相時，車道號誌會顯示為紅燈，車流暫停後，行人可以以各種方向行走，包含斜角穿越。

🟡「行人專屬時相」優點、缺點有哪些？

優點當然就是行人跟車輛不會爭道，尤其是上述影片這種情況，行人跟轉彎車輛的問題確實能化解，不僅行人走路安全，駕駛綠燈時也不用因為禮讓行人耽誤。交通部長5月也曾表示，行人專用時相是對行人最有保障的交通管理，確實有必要在幹道路口設置；不過缺點就是不見得每個路口都適用，因為這樣車輛等待紅燈時間會加長，如果車流量太大，可能會導致交通堵塞的情況。

▲行人專用時相是對行人最有保障的交通管理，有必要在幹道路口設置。（圖/台北市交通局提供）
▲行人專用時相是對行人最有保障的交通管理，也確實可以解決人車爭道的問題。（圖/台北市交通局提供）
🟡台灣現在有「行人專屬時相」嗎？

根據交通部表示，全台目前有19縣市有「行人專用時相」設施，之後共有547處會實施行人專用時相；另外則有933處實施「行人號誌早開」，而所謂行人號誌早開則是「同方向的人、車啟動時，行人的綠燈號誌會提早約5至10秒開啟，當行人走到路中間時，才換車輛起步」，這也是可以提高駕駛者禮讓行人的可能性，減少人車爭道的情形。

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