行人故意站斑馬線25秒！駕駛讓到臉綠　眾人推1招：交通部認證過

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影片曝光後，不少網友紛紛回應「像這種行人就是要罰爛他啊....不然對駕駛有公平嗎？」、「等他開始走的時候你其實也紅燈了，超尷尬」、「一堆行人把轉彎車全部卡死沒問題嗎？真的政策很搞」；不過也有不少駕駛人則提出建議「為什麼不直接推行人專屬時相啊」、「專屬時相不是就能解決嗎....到底要搞這麼複雜幹嘛」、「大推專屬時相啊，行人一次給我過，車輛誰都不讓誰」。
🟡什麼是「行人專屬時相」？
所謂的行人專用時相是一種為了保護行人安全，在交叉路口設置的行人穿越號誌系統，行人綠燈與行車綠燈會分開亮行。當執行行人專用時相時，車道號誌會顯示為紅燈，車流暫停後，行人可以以各種方向行走，包含斜角穿越。
🟡「行人專屬時相」優點、缺點有哪些？
優點當然就是行人跟車輛不會爭道，尤其是上述影片這種情況，行人跟轉彎車輛的問題確實能化解，不僅行人走路安全，駕駛綠燈時也不用因為禮讓行人耽誤。交通部長5月也曾表示，行人專用時相是對行人最有保障的交通管理，確實有必要在幹道路口設置；不過缺點就是不見得每個路口都適用，因為這樣車輛等待紅燈時間會加長，如果車流量太大，可能會導致交通堵塞的情況。
🟡台灣現在有「行人專屬時相」嗎？
根據交通部表示，全台目前有19縣市有「行人專用時相」設施，之後共有547處會實施行人專用時相；另外則有933處實施「行人號誌早開」，而所謂行人號誌早開則是「同方向的人、車啟動時，行人的綠燈號誌會提早約5至10秒開啟，當行人走到路中間時，才換車輛起步」，這也是可以提高駕駛者禮讓行人的可能性，減少人車爭道的情形。