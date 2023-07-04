行人呆站斑馬線吃東西！機車騎士「等13秒」不敢動：沒有檢舉我吧

我是廣告 請繼續往下閱讀
不料投稿駕駛準備要從這個路口右轉彎時，發現一位男子站在路旁的第一格斑馬線上，疑似打算過馬路，但下一秒卻拿起手中剛買的食物開始嗑，而路上除了原PO之外，還有好幾輛的機車都停下來等待這名男子穿越，雙方僵持了13秒之後，男子才從斑馬線上退回路邊紅線上，這群機車騎士才催油門通過路口。
投稿駕駛最後也吐露後續發展「最後他一腳退出斑馬線，認定他不過馬路，我才往前通過，應該沒有在食物裡面藏攝影機檢舉我吧？當我騎過了之後，就從後照鏡看到他過馬路了」。原PO也無奈地說，自己平時都會禮讓行人，但也希望段時間沒有要過馬路的行人，不要站在斑馬線上，避免其他汽機車不必要的停讓行為，這真的對交通沒有幫助。
這段影片被平台分享到YouTube頻道上後，再度掀起熱議，不少用路人也提出腦中想法：「他應該是看對向一堆車沒有要讓的意思，所以也不急著過，站在那慢慢吃」、「我還遇到三位年輕女子站在斑馬線有說笑，我乖乖地停在斑馬線前禮讓，結果，她們突然舉手在叫計程車」、「應該要有相關配套，例如行人停在斑馬線超過5秒為行走，就不該罰」。
《道路交通管理處罰條例》修正案新法自6月30日正式上路，將汽機車駕駛人若未依規定，在「車輛距離行人3公尺停讓」，就可能遭到取締或檢舉，可處新臺幣1200元至6000元罰緩，並違規記點3點，及應受道安講習3小時。