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行人呆站斑馬線吃東西！機車騎士「等13秒」不敢動：沒有檢舉我吧

▲日前就有民眾遇到「行人站斑馬線上吃東西」的兩難情境，影片曝光也掀起討論。（圖／YT＠Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）
▲日前就有民眾遇到「行人站斑馬線上吃東西」的兩難情境，影片曝光也掀起討論。（圖／YT＠Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

記者潘毅/綜合報導

6月30日之後，《道路交通管理處罰條例》修正案新法正式上路，駕駛未禮讓行人的最高罰鍰提升至6000元，讓許多用路人開始格外注意停讓這個舉動，避免荷包大失血。不過實際的用路狀況瞬息萬變，有時候也會出現讓駕駛無所適從的情況。日前就有民眾遇到「行人站斑馬線上吃東西」的兩難情境，影片曝光也掀起討論。

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YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」7月3日上傳一段民眾投稿的行車紀錄器片段，投稿當事人是在5月中旬晚間21點多時，騎車行經新北市新莊區中港路一處巷弄，由於轉角處有一間豆漿店，要來往通過馬路的行人顧客也頗多。

不料投稿駕駛準備要從這個路口右轉彎時，發現一位男子站在路旁的第一格斑馬線上，疑似打算過馬路，但下一秒卻拿起手中剛買的食物開始嗑，而路上除了原PO之外，還有好幾輛的機車都停下來等待這名男子穿越，雙方僵持了13秒之後，男子才從斑馬線上退回路邊紅線上，這群機車騎士才催油門通過路口。

投稿駕駛最後也吐露後續發展「最後他一腳退出斑馬線，認定他不過馬路，我才往前通過，應該沒有在食物裡面藏攝影機檢舉我吧？當我騎過了之後，就從後照鏡看到他過馬路了」。原PO也無奈地說，自己平時都會禮讓行人，但也希望段時間沒有要過馬路的行人，不要站在斑馬線上，避免其他汽機車不必要的停讓行為，這真的對交通沒有幫助。

▲好幾輛的機車都停下來等待這名男子穿越，雙方僵持了13秒之後，男子才從斑馬線上退回路邊紅線上，這群機車騎士才催油門通過路口。（圖／YT＠Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）
▲好幾輛的機車都停下來等待這名男子穿越，雙方僵持了13秒之後，男子才從斑馬線上退回路邊紅線上，這群機車騎士才催油門通過路口。（圖／YT＠Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）
這段影片被平台分享到YouTube頻道上後，再度掀起熱議，不少用路人也提出腦中想法：「他應該是看對向一堆車沒有要讓的意思，所以也不急著過，站在那慢慢吃」、「我還遇到三位年輕女子站在斑馬線有說笑，我乖乖地停在斑馬線前禮讓，結果，她們突然舉手在叫計程車」、「應該要有相關配套，例如行人停在斑馬線超過5秒為行走，就不該罰」。

▲汽機車未停讓行人罰鍰一次看，如果致使行人傷亡將加倍懲處，還必須要負責刑責。（圖/交通部提供）
▲汽機車未停讓行人罰鍰一次看，如果致使行人傷亡將加倍懲處，還必須要負責刑責。（圖/交通部提供）
《道路交通管理處罰條例》修正案新法自6月30日正式上路，將汽機車駕駛人若未依規定，在「車輛距離行人3公尺停讓」，就可能遭到取締或檢舉，可處新臺幣1200元至6000元罰緩，並違規記點3點，及應受道安講習3小時。

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