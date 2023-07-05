300萬「台灣最富一代」選退休宅　買勝於租！首要不是離子女家近

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而衛福部長薛瑞元在接受《財訊》專訪時，也直言：「未來最大的內需產業，就是銀髮友善住宅。」顯見退休宅已成為跨世代的共同需求，也吸引開發商卡位搶攻市場。
《財訊》報導指出，今年起，台灣將迎來史上最大的退休潮。根據內政部統計，台灣最大的嬰兒潮出現在1958到1966年之間，出生人口達378萬人；而今年這些人都陸續到了65歲的法定退休年齡。值得注意的是，這群人的青年時期，正是台灣錢淹腳目的年代，他們可說是台灣最富有的一代。
此外，根據衛生福利部在2017年針對老人狀況調查（每隔五年調查一次），當時55歲以上的人口達649.9萬人，而其中有73.7住在無電梯設備的公寓或透天厝。《財訊》報導指出，準退休族資金充裕加上居住條件不佳，使得這代人對退休宅的需求格外殷切；其實，近年退休宅市場需求急遽升溫，也已反映了這個趨勢。
波仕特線上市調總監董彥欣指出，雖然選擇住在自宅的比率仍是最高，達66.5%，但有半數(50.2%)受訪者認為，「生活機能服務完整的私人住宿機構」是較為接近退休後理想住居樣貌的住宅類型；相較於前次調查（22.8%）成長近乎30%。
董彥欣分析，此次問卷結果再經過交叉比對後，另有三大發現：首先，選擇退休後要居住「生活機能服務完整的私人住宿機構」的人，隨著年齡層愈低，有漸漸增加之趨勢；且發現受訪者年齡愈小，預計入住退休宅的年齡則有愈來愈早的現象。第二，經過交叉分析得知，認為「退休宅是退休後理想住居」的人當中，僅能接受「自購」者占 21.2%，較前次調查增加16.3%，開始出現「買勝於租」的趨勢。
第三，受訪者購買一戶退休宅所能接受的最高金額平均為585.5萬元，較前次調查的540.2萬元，多出8.3%。而在繳交退休宅月費（含房租、三餐、管理費）所能接受的每月最高金額，平均為1萬6550元，同樣高於前次調查的1萬5319元。
《財訊》報導指出，準退休族群的居住需求，帶動養生宅市場大爆發。位於市郊的退休宅，適合慢步調的退休族群，但最好是在半小時內可以接軌大眾交通運輸，如此置產或自用都能立於不敗。
此外，74歲歲資深女星白嘉莉，45年前嫁給印尼富商後便引退，直到3年前才返台，年花350萬入住台北君悅酒店，等同月租29.1萬，白嘉莉的「退休宅」選擇跳脫框架，一度引發熱議。