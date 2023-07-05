酷暑沒食欲靠「它」開胃 日料森川丼丼麻辣新品上市

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採用花椒搭配嚴選中藥進行調製，打造出全新「中華川麻辣」系列新品，包含了單點的中華川麻搪揚雞、中華川麻手羽先搪揚，以及丼飯系列的中華川麻辣牛/豚丼、中華川麻搪揚雞丼外，還有將川麻、原味兩種口味的雞翅作為主角，並與丼飯搭配的全新創意料理「雙味插翅難飛丼」，讓人看了口水直流。
業者表示，系列新品利用花椒自身麻麻辣辣的特性，讓人吃到頭皮發麻、舌頭發燙，既開胃又能消暑氣。配合新品上市，7月10日起到19日一連10天，只要購買全新「中華川麻辣」系列任一餐點，宵夜時段就加贈免費生啤一杯。來店消費滿600元，直接霸氣請吃中華川麻辣牛或豬丼一份。
森川丼丼餐飲集團創立近10年，目前在全台除了有高雄楠梓總店、台中梅亭橫町、台中大橋橫町、台中豐橫町以及嘉義店之外，7月在高雄巨蛋開新店，目前試營運中。除此之外，去年也成立全新品牌「叁男壽司專賣店」，依然擄獲饕客味蕾。有鑑於此，集團近期大力招兵買馬，並大方祭出今年6月起，所有正職員工「無條件加薪3000元」，另外有一技之長員工，還能再為自己額外加薪！例如集團鼓勵旗下員工培養第二甚至第三外語技能，凡是有英語多益、日文檢定證書，並且能夠與人進行對話者，就可憑証書級別以及分數，調薪1,000-2,000元不等。