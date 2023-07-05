新北重新橋新莊端明後兩天銑鋪　夜間車輛請改道

酷暑沒食欲靠「它」開胃 日料森川丼丼麻辣新品上市

▲森川丼丼浮誇系的「排山倒海丼 」，堆疊成山的牛小排及滿溢的鮭魚卵，真是用料不手軟。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.5)
▲森川丼丼浮誇系的「排山倒海丼 」，堆疊成山的牛小排及滿溢的鮭魚卵，真是用料不手軟。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.5)

記者金武鳯/台中報導

炎炎夏日，來碗又麻又辣的「中華川麻辣牛丼」，能想像出是什麼滋味嗎？人氣日本料理店森川丼丼，本著「以暴制暴」原則，在全台各地氣溫不斷飆高的七月，推出系列中華川麻辣料理，要讓因酷暑而沒食欲的客人，吃到頭皮發麻、舌頭發燙，滿頭大汗，開胃又消暑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在高雄楠梓起家的森川丼丼日式料理，曾因打造出全台首創「巨大野鰻握壽司」、以及滿滿鮭魚卵「排山倒海丼」，被網友譽為浮誇系，引來熱烈迴響。森川菜單原本主打生/熟食丼、沙拉、生魚片、生/熟壽司、烤物、手捲等品項，今年入夏以來，隨著全台各地氣溫不斷飆高，執行長王盈傑逆勢操作，決定推出中華川麻辣系列料理，利用滿滿辣度「以暴制暴」，為消費者驅趕暑氣，達到開胃效果。

▲酷暑沒食欲靠「它」開胃，日料森川丼丼麻辣系列新品上市，10日起有優惠。（圖／業者提供）
▲酷暑沒食欲靠「它」開胃，日料森川丼丼麻辣系列新品上市，10日起有優惠。（圖／業者提供）
採用花椒搭配嚴選中藥進行調製，打造出全新「中華川麻辣」系列新品，包含了單點的中華川麻搪揚雞、中華川麻手羽先搪揚，以及丼飯系列的中華川麻辣牛/豚丼、中華川麻搪揚雞丼外，還有將川麻、原味兩種口味的雞翅作為主角，並與丼飯搭配的全新創意料理「雙味插翅難飛丼」，讓人看了口水直流。

業者表示，系列新品利用花椒自身麻麻辣辣的特性，讓人吃到頭皮發麻、舌頭發燙，既開胃又能消暑氣。配合新品上市，7月10日起到19日一連10天，只要購買全新「中華川麻辣」系列任一餐點，宵夜時段就加贈免費生啤一杯。來店消費滿600元，直接霸氣請吃中華川麻辣牛或豬丼一份。

▲酷暑沒食欲靠「它」開胃，日料森川丼丼麻辣系列新品上市，消費者用餐多了選擇。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.5)
▲酷暑沒食欲靠「它」開胃，日料森川丼丼麻辣系列新品上市，消費者用餐多了選擇。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.5)
森川丼丼餐飲集團創立近10年，目前在全台除了有高雄楠梓總店、台中梅亭橫町、台中大橋橫町、台中豐橫町以及嘉義店之外，7月在高雄巨蛋開新店，目前試營運中。除此之外，去年也成立全新品牌「叁男壽司專賣店」，依然擄獲饕客味蕾。有鑑於此，集團近期大力招兵買馬，並大方祭出今年6月起，所有正職員工「無條件加薪3000元」，另外有一技之長員工，還能再為自己額外加薪！例如集團鼓勵旗下員工培養第二甚至第三外語技能，凡是有英語多益、日文檢定證書，並且能夠與人進行對話者，就可憑証書級別以及分數，調薪1,000-2,000元不等。

楓康超市拋「震撼蛋」 冷藏鮮蛋買一送一大優惠

星饗道「澎湖美食季」 道地菊島美食給人渡假好心情

開心FUN暑假 台中百貨改裝、動漫祭、化身海洋世界吸客

搶攻暑假國旅商機 金門縣府推出親子嘉年華7/1開跑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀