山下智久聽到「生命走到盡頭」哭了！因《看不見》常常自撞

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《SEE HEAR LOVE》中，漫畫家山下智久的作品多次鼓勵讀者「痛苦的時候，就笑吧」；聊到這一句話，山下智久透露常常感到沒理由的鬱卒感，若當遇到辛苦、不順時，他會以健身的方式紓壓，來保持健康的情緒；新木優子自認個性壓抑，遇到不開心都會忍住，不太清楚臨界點在哪，直到受不了就會找朋友出去吃飯，或是跟寵物玩耍，她說：「我有養狗，我會跟小狗玩。」
山下智久日前赴韓國宣傳電影時，觀影途中落淚，山下智久表示看到自己飾演的「真治」人生遭遇令他心疼，「真治不斷感到絕望與幸福，好不容易看到希望，結果又被推落谷底，那個落差感很感傷，片中的我真的不斷看到希望，也不斷被推下去；好不容易跟田響一起走下去，結果生命卻要走到盡頭，這樣的『絕望』我真的很感傷」。新木優子也說，當真治已準備好要把求婚戒指給田響，卻發生預料之外的事，讓他戒指送不出去，「他們真的是在替對方著想，結果卻是這樣的局面，我不知道真治都準備好要求婚，卻對他說那樣的話，我看著劇本，知道他們彼此的想法，就為他們感到不捨」。
新木優子與山下智久在片中的愛情路十分坎坷，其中一場2人在雪地拍攝「關鍵戲」，2人就透露那場戲十分難拍，新木優子說：「那場真的拍的很辛苦，山下的角色昏過去，基本上是不能出力，雖然還是有請人幫忙（拖），但因為那天下雪，現場也有發雪車噴泡泡，可是太冷了，泡泡都變成霜，加上要對抗寒冷氣候，那場戲是從前一天的日落拍到隔天早上6點，耗盡體力，加上是很重的情感戲，田響就一路跑去找真治，我飾演的當下就是緊繃一整晚，很冷也很累。」
除了感情戲難拍，山下智久為了飾演好視障者，在家蒙著雙眼練習演技，他表示在家很常撞到傢俱，感到無力與無助，山下智久說：「在家練習的時候，我以為我自己是最清楚我家裡擺設、空間的人，實際上遮住眼睛後，就發現我根本不清楚每個東西之間的距離，所以不停的撞上，自己連這樣清楚、這麼小的空間都感到無助了，出去的時候會怎麼辦？那樣的恐懼讓我很無力。而且我很難走進門裡，只要距離沒抓準就會撞到牆壁，門不夠大連進廁所都難。」更多山下智久、新木優子訪問可「點此」觀看。
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