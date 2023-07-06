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新台幣500元為何要印梅花鹿？「隱藏意義」曝光　防偽線也有學問

▲新台幣紙鈔是大眾日常經常拿在手上的東西，有時候甚至會以上頭的圖樣作為代稱，例如千元鈔叫「小朋友」、500元叫「梅花鹿」等，但其實上頭的國寶動物，有著精妙的設計意涵在內！（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新台幣紙鈔是大眾日常經常拿在手上的東西，有時候甚至會以上頭的圖樣作為代稱，例如千元鈔叫「小朋友」、500元叫「梅花鹿」等，但其實上頭的國寶動物，有著精妙的設計意涵在內！（圖／記者鍾怡婷攝）

記者潘毅/綜合報導

新台幣紙鈔是大眾日常經常拿在手上的東西，有時候甚至會以上頭的圖樣作為代稱，例如千元鈔叫「小朋友」、500元叫「梅花鹿」等，但其實上頭印刷的國寶動物圖樣，藏有著精妙的設計意涵在內！

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為何新台幣紙鈔上，1000元鈔票會有帝雉、500元則是梅花鹿、2000元又有櫻花鉤吻鮭呢？日前粉絲專頁《Home Run Taiwan》發文分享，其實可以從鈔票面額看出這些國寶動物的「棲地海拔」！

粉專解釋，臺灣梅花鹿過去曾分佈於臺灣海拔 500 公尺以下、低海拔的草生地及森林交界處，但因棲地受到破壞，現經由復育，主要棲息在海拔200公尺以下的平原地區；臺幣 1,000 元上是帝雉，主要棲息於中、高海拔的山區，東部地區在海拔 1000 公尺左右，而西部地區則必須到海拔 1800 公尺以上的山區才有；最後則是臺幣 2,000 元上是櫻花鉤吻鮭，經由復育棲息於雪霸國家公園的高山溪流中，生存條件必須在海拔 2000 公尺處，水溫最高溫不超過 17 度，冬天必須在 10 度左右的低溫且溪水未受汙染、水源充足，才符合臺灣櫻花鉤吻鮭的生存條件。

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▲1000元鈔票會有帝雉、500原則是梅花鹿、2000元又有櫻花鉤吻鮭，其實可以看出牠們的棲地海拔。（圖／NOWnews資料照）
中央銀行日前也分享，部分面額新台幣鈔票還有台灣名山在上頭，2000元鈔票的是位於宜蘭的南湖大山、1000元鈔票則是玉山、500元鈔票則是大霸尖山，100元則是國父孫中山的肖像。

▲有網友秀出整疊新鈔票的側邊，證明每張鈔票的防偽線位置都有些許差異。（圖／翻攝《爆系知識家》）
▲新台幣紙鈔每張的防偽線無法對齊，其實為了不讓鈔票重疊時防偽線的位置高凸太多，故意設計了誤差值。（圖／《爆系知識家》）
除了上述趣味性的知識以外，新台幣紙鈔還有藏著有實際用途的冷知識！就是新台幣紙鈔每張的防偽線也是無法對齊的，但這並非代表裡面含有假鈔，而是過去中央銀行設計新版鈔票做出的考量，為了不讓鈔票重疊時防偽線的位置高凸太多，故意設計了誤差值，避免影響鈔票的包紮和自動提款機吐鈔。

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