囤房稅率增！會計師：仍比增值報酬低　對想買房累積財富影響有限

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至於不符合上列情形者就屬非自住的住家用房屋，也是這次行政院修正囤房稅重點對象。不過，洪連盛認為，這次行政院通過的房屋稅差別稅率2.0方案，對於台灣人將累積財富放置在不動產的行為，並不會有太多的影響，即便持有成本會增加，相對於不動產資產的增值幅度及報酬率，可能還是相對低。
另外，他也提到，因為台灣不動產傳承的課稅價值是採用公告現值及房屋評定價值，與市價相去甚遠，因此，房屋稅的調升對於資產移轉傳承的規劃，也不會有太大的影響。
對於這次行政院修正房屋稅，法令設計是中央制定區間、授權地方政府制定細節。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理歐陽泓認為，後續仍要觀察各地方政府對於差別稅率的適用戶數如何同步。
有關地主與建商合建、參與都更或危老重建等，依規定分回房地，是否也屬特定住家用房屋而可適用較輕稅率，也有待後續立法院審議討論。
最後，洪連盛也提醒，自住房屋不需辦理戶籍登記，但若提供他人設籍可能被認定為出租而影響適用稅率，可請設籍的人簽無租賃切結書。另原供住家用房屋，若僅作為從事網路銷售貨物或勞務的營業登記場所，實際交易均在網路交易平台完成者，仍可適用自用住宅優惠稅率。