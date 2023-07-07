7月7日世界巧克力日！和77乳加有關？　4個巧克力不為人知的秘密

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巧克力的出現最早可以追溯到公元前19世紀的奧爾梅克文明，在其遺址發現飲用巧克力飲料的痕跡，並且大多數的中部美洲文明都會製作巧克力飲料，包括瑪雅文明和阿茲特克，而相傳阿茲特克的國王蒙特蘇馬二世，每天要喝50杯巧克力飲品，最主要是因為藥效和提神功效。
相傳馬雅人飲用巧克力的方法，是把可可豆搗碎，混合水、辣椒和一些香料，然後將巧克力壺高高舉起，將巧克力倒進放在地上的杯子中，使其表層浮現厚厚一層泡沫。
在馬雅人的象形文字中記載著可可豆是非常珍貴的物品，主要用以獻給統治者和祭司，或當成統治者的陪葬品，一般人通常只在宗教及結婚儀式中飲用。根據16世紀的文獻顯示，一顆可可豆可以買一個玉米粽、30顆買一隻兔子、100顆買一名奴隸。
🍫77世界巧克力日由來
來自西班牙的埃爾南科爾特斯等人，1521年征服了阿茲特克帝國，隨後在1550年7月7日，將巧可可豆帶回西班牙獻給國王卡洛斯一世，巧克力就這樣傳入歐洲，同時這也是世界巧克力日定7月7日的原因。
🍫誰發明香甜的巧克力
相傳到了1657年倫敦開設了第一間巧克力工坊，但當時巧克力也還是飲品，只是會加入牛奶和糖變成好喝的飲品，也因此在英國的名媛圈開始盛行。一個世紀以後，巧克力才開始以固體形式示人，英國糖果製造商將糖和可可油混在一起，製成爽滑可口的小團，「固體巧克力」因而誕生。
不過，據《科學人》雜誌報導，在巧克力中添加奶粉及榛果、大量生產、入口即化，均為瑞士人的發明。巧克力中含有大約380種化學物質，可讓人感覺快樂、興奮，還能減少心血管疾病並抗氧化。
🍫77乳加和世界巧克力日有關嗎
台灣人童年回憶「77 乳加」巧克力其實跟「世界巧克力日」一點關係都沒有。品牌曾公開說明，因為該產品在1977年誕生，才以「77」命名紀念。