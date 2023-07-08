在室內也要擦防曬？皮膚醫破解5迷思　防曬過期別用！最壞下場曝

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林昀萱在「林政賢皮膚科診所」YouTube頻道上曾解說，建議出門前15到30分鐘先塗一次防曬，隔15到30分鐘後再塗第二層，就可確保塗的防曬量是夠的。
迷思二：多久要補擦防曬？
隨著時間不管是臉上或身上防曬都會移動到毛孔那邊而變得不均勻，流汗、摩擦皮膚也會把防曬擦掉。林昀萱建議，2小時最後補擦一次防曬，但如果長時間在室內，可以半天補一次，若在室外又有流汗，則要提早補擦防曬。
迷思三：室內或陰天要擦防曬嗎？
林昀萱指出，室內很難避免光線進來，除非整個都暗暗的，不然UVA是長波，其實是可以穿破玻璃跑到室內裡面來，一般人也不會室內用全遮光的窗簾，所以建議室內還是要防曬比較好。
那麼，陰天看不到刺眼的陽光是不是就安全了？其實沒有，林昀萱說，陰天雖然UVB會比較少，但還是會有大量的UVA，UVA會讓人曬老，所以陰天還是要防曬。
「長波 UVA」會穿透深至肌膚底層，加上年齡增長肌膚修復力逐漸衰弱，致使黑斑、皺紋、臉頰鬆垮等老化問題接踵而至，是讓人曬黑曬老的隱形殺手。
搞不懂啥是UVA、UVB？請見相關報導：防曬係數怎麼挑？阻擋紫外線不能只懂PA++++、SPF 還要知道UVA
迷思四：只擦防曬也要卸妝嗎？
林昀萱表示，如果說你擦的防曬是屬於「運動型」及「底妝型」防曬，建議都要先卸妝再洗臉。前者抗汗、抗水，後者附著力強，不先卸妝都很難洗乾淨。
她也提醒，長青春痘的人要避免防水、遮瑕產品，因為對皮膚沒好處也不易洗淨，用卸妝產品更是對皮膚多一次刺激。
怎麼判斷防曬有洗乾淨？林昀萱指出，完成清潔後可用水測試，如果水在皮膚表面呈現一顆顆圓圓的水珠，就表示防曬仍在皮膚表面形成一薄膜，沒有洗乾淨。
迷思五：過期的防曬還能用嗎？
保養專家柳燕老師曾提醒，防曬過期是不能繼續使用的，只要開封後建議6個月內一定要使用完畢，避免變質及失去防曬效果。而開封過又過期的防曬品，防曬劑效力會大減，還反而容易被曬傷，再加上若產品變質，還會傷害皮膚，可能會引起皮膚敏感、皮膚炎。
不過，過期的防曬也別急著丟，它有以下5種妙用：
1、擦拭氧化發黑的銀飾
2、去除皮膚上油性筆漬
3、擦皮鞋或其他皮製用品
4、去除清不乾淨的貼紙痕跡
5、讓沾黏膠帶的剪刀變鋒利
最後，林昀萱也提醒，生活中使用3c產品常見的藍光，其實也會影響黃種人的皮膚，會活化我們的黑色素細胞產生斑點。研究發現，使用4.5%黃色氧化鐵的潤色防曬，可以預防可見光造成的色素病灶。她指出，防曬產品中有「MELANIN」成分可預防藍光，如果大家除了抗UVA、UVB外，還想要防藍光的話，可以考慮使用潤色型防曬，標示有顯示「TINTED」的產品。