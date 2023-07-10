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冷氣打開不冷「要補冷媒嗎」？師傅說出實話了：同行間的秘密

▲面對夏天炎熱的高溫，冷氣無論是在家中還是公司甚至是學校，都是不可缺少的家電。（記者張嘉哲攝）
▲面對夏天炎熱的高溫，冷氣無論是在家中還是公司甚至是學校，都是不可缺少的家電。（記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

面對夏天炎熱的高溫，冷氣無論是在家中還是公司甚至是學校，都是不可缺少的家電，但是冷氣保養眉角多，像是清洗冷氣、冷媒漏光等問題都是一大學問。近日，就有空調專家因應夏季冷氣保養拍片分享，表示「冷媒其實根本不需要補充，如果冷媒漏光，「表示是管路有腐蝕破洞」，其實補了還是會一直漏，讓不少人直呼驚訝。

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Tik Tok帳號「世華空調」日前貼出片段講解「冷氣是封閉系統，冷氣冷媒是一輩子都不會漏掉的，一有漏就表示裡面的銅管有腐蝕，你有腐蝕的話，你再加一兩個禮拜可能就又漏掉了，就很像我們古早在說補破鼎，補這裡漏那裡，補這裡漏那裡，像這種情況你是不是就要考慮換掉了，不要浪費那個錢去補冷媒」。

貼文曝光後，大批網友突然恍然大悟表示「冷媒原來是不需要補的東西！原本以為是消耗品」、「這真的超多人不知道，很多人以為冷氣是消耗品！一直叫修叫修，殊不知根本是銅管腐蝕，有些師傅都不會說真話，讓你一直花小錢補冷媒，其實就是又繼續漏光」、「良心師父，很多師父都幫客戶補一輩子，每年補一次....」、「傻眼，我家一直補冷媒一直花錢，感謝長知識」而眾多網友留言自家一直補冷媒的經驗，讓世華空調也回應「這是同行間不能說的秘密」。

事實上，「小森光合冷氣清洗事務所」官網上就曾經詳細介紹冷媒的相關知識，表示很多人常常在說「冷氣不冷就是要灌冷媒」，但其實這句話是錯誤的觀念，因為冷媒是在封閉的真空管路中循環，如果冷氣管路沒有破損的話，冷媒也就不會有耗損，因此是不需要灌冷媒的！

小森光合提到「如果最後判斷是冷媒管線破洞需要灌冷媒，那麼也請注意，請冷氣行或水電行的師傅檢查冷氣管路到底是哪裡有破裂，評估是否能夠補起來，不然就算灌了冷媒，還是會再漏出，花的費用會像丟入大海一樣，依照目前市價冷氣灌冷媒的費用為2500元至5000元不等。

▲冷氣開啟之後千萬不要設定太低溫，且風量要選擇自動模式，如此一來省電又能快速冷房。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲冷氣師傅表示，「冷氣是封閉系統，冷氣冷媒是一輩子都不會漏掉的，一有漏就表示裡面的銅管有腐蝕」。（圖／記者鍾怡婷攝）
而綜合世華空調師傅以及小森光合所描述，「冷媒」確定不是消耗品，而當家中冷氣打開不涼最後判定是「冷媒管破裂」時，應該注意冷媒管是否有「修補空間，如果是冷媒管早有腐蝕，補了冷媒日後也會在漏，長期累計不斷花費補冷媒的錢，可能都比你換一台新的冷氣還要多更多，民眾可要多加注意，找到信任的良心師傅來檢修！

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