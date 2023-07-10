冷氣打開不冷「要補冷媒嗎」？師傅說出實話了：同行間的秘密

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貼文曝光後，大批網友突然恍然大悟表示「冷媒原來是不需要補的東西！原本以為是消耗品」、「這真的超多人不知道，很多人以為冷氣是消耗品！一直叫修叫修，殊不知根本是銅管腐蝕，有些師傅都不會說真話，讓你一直花小錢補冷媒，其實就是又繼續漏光」、「良心師父，很多師父都幫客戶補一輩子，每年補一次....」、「傻眼，我家一直補冷媒一直花錢，感謝長知識」而眾多網友留言自家一直補冷媒的經驗，讓世華空調也回應「這是同行間不能說的秘密」。
@shihua.air冷媒是封閉系統，有漏表示管路有腐蝕破洞#世華空調 #方舟國際 #節能補助 #冷氣 #空調 #節能
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事實上，「小森光合冷氣清洗事務所」官網上就曾經詳細介紹冷媒的相關知識，表示很多人常常在說「冷氣不冷就是要灌冷媒」，但其實這句話是錯誤的觀念，因為冷媒是在封閉的真空管路中循環，如果冷氣管路沒有破損的話，冷媒也就不會有耗損，因此是不需要灌冷媒的！
小森光合提到「如果最後判斷是冷媒管線破洞需要灌冷媒，那麼也請注意，請冷氣行或水電行的師傅檢查冷氣管路到底是哪裡有破裂，評估是否能夠補起來，不然就算灌了冷媒，還是會再漏出，花的費用會像丟入大海一樣，依照目前市價冷氣灌冷媒的費用為2500元至5000元不等。
而綜合世華空調師傅以及小森光合所描述，「冷媒」確定不是消耗品，而當家中冷氣打開不涼最後判定是「冷媒管破裂」時，應該注意冷媒管是否有「修補空間，如果是冷媒管早有腐蝕，補了冷媒日後也會在漏，長期累計不斷花費補冷媒的錢，可能都比你換一台新的冷氣還要多更多，民眾可要多加注意，找到信任的良心師傅來檢修！