UNIQLO「隱藏好康」抽獎送衣服　H&M全門市舊衣回收「換9折優惠」

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透過UNIQLO「免費商品體驗」的活動，邀請消費者參加抽獎，並且提供試穿的「寶貴意見」，只要下載APP註冊登入就可以申請抽獎，中獎之後再憑券到店面門市兌換。而看一下七月的抽獎商品清單，男裝有AIRism 圓領T恤、 AIRism 抗異味網眼圓領T恤；女裝則有AIRism細肩帶背心、 AIRism 坦克背心；童裝則有兩款內搭褲；試穿體驗完後留下評價即可，而且試穿的衣物不用退回，相當於免費送衣服給大家體驗，難怪受到不少消費者歡迎。
而瑞典快時尚品牌H&M，除了以優惠價格快速提供流行服飾，並致力於從材質的生產、使用到最終處理環節都減少對環境的影響，實現時尚產業環保概念。H&M Move永續運動品牌約85%的產品均由再生或其他永續材質製作而成；該集團更承諾在2030年將實現100%使用再生或其他永續材質。更不用說，H&M自2013年起就在全球門市推出舊衣回收計劃，台灣同樣在全門市都設有舊衣回收箱（I:CO Box）。
全台民眾天天都能帶上不限品牌、不論新舊、不限件數的織品類衣物響應回收活動。只要到H&M全台門市回收一袋，就能「換9折電子優惠券」，每人每天至多2張；而且每年四月中更會加碼推行「舊衣回收週」，每回收一袋衣物織品，可獲得雙倍9折券，每人每天至多4張。
《NOWnews今日新聞》詢問業者，官方表示，「台灣地區近幾年的總回收量，每年皆超過10萬公斤！」H&M透露，「2020年約11萬公斤、2021年約10萬公斤、2022年約16萬公斤，今年2023截至目前已達約9萬公斤」。
而且業者還分享，從今年起品牌與知名回收企業，德國REMONDIS攜手合作處理舊織物回收。台灣的舊衣將會被分為可穿戴的衣服捐贈或作為二手衣服出售的「再穿著」、「再利用」則會被製成再生系列或抹布、或者「回收」被撕成紡織纖維用於製造絕緣材料等產品，確保所有回收的衣物與織品至少有95%皆可再次利用。