白飯不是吃到飽？熱炒店老闆「5年前回應」遭挖打臉 大學生相挺
北科大資材營的籌備團隊日前到熱炒店用餐，結果嗑光熱炒店兩鍋白飯，事後抱怨吃不飽上網刷一星負評，讓老闆感到不滿，雖然事後已經道歉並拍下合照和解，但網路上話題仍然不斷，甚至有學生爆料，籌備團隊會道歉是因為學校有給壓力。然而作為此次爭議最大的「白飯是否在熱炒店能吃到飽」的問題，有人發現老闆五年前回應客人與當今說法不同，讓不少大學生在論壇聲援北科大學生。
記者張嘉哲/綜合報導
實際找到此次當事店家「大道創意熱炒」的Google評論，在五年前一名客人曾到店內用餐，因為對於服務品質有意見，於是上去留言一顆星表示「很貴很少沒有事先說要服務費，東西太鹹」。
然而當時候老闆的回應為「您好，我們菜單上都有註明收取5%服務費喔！而且我們白飯是讓你們吃到飽，如果菜太鹹為什麼當下未反應？而且每盤菜你們都吃的很乾淨?你們八個人總共吃960元，飯吃了半鍋，怕鹹你們又點鹹豬肉，唉…我們真的很無言。」不過回顧此事件，熱炒店老闆受訪時是說「白飯免費不代表是讓你吃到飽」說法是有些出入。
而也有大學生在「Dcard」發文聲援北科大學生，認為「完全不太懂北科大學生錯在哪裡？你本來白飯免費供應本來就是沒了就要補，更不用說你之前還說過吃到飽，店家補得慢還不能留負評，台灣的熱炒店白飯寫免費供應，台灣人誰不會直接白飯吃到飽？那些說熱炒店免費供應不等於白飯吃到飽的人，你們真的有吃過熱炒？」貼文獲得廣大迴響，不少大學生認為雖然北科大學生沒訂位也有問題，但也不要塑造成都是北科大學生的錯，店家自己也要檢視相關配套解方。