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熱炒店點哪道菜最虧錢？老饕點名「3魔王」：老闆真的賺太多

▲台灣路邊常見的熱炒店餐廳，不但能暢飲歡聚，還有各式各樣的菜色可以選擇，成為許多人聚會的首選。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣路邊常見的熱炒店餐廳，不但能暢飲歡聚，還有各式各樣的菜色可以選擇，成為許多人聚會的首選。（示意圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣擁有不少美食餐廳，其中熱炒因為價格親民又能小酌幾杯，加上許多店家都有免費提供白飯，成為不少老饕的最愛，常常上班族下班後都會約三五好友聚餐敘舊首選。然而就有網友討論「熱炒店的菜色，CP值最低是哪一道？」貼文引發廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「因為我自己沒什麼朋友，所以沒有人可以陪我去吃熱炒，頂多路過時外帶個炒麵而已，想知道熱炒店的點菜攻略，有哪道菜是CP值特別低，大家一般去不會點的嗎？」

▲熱炒排前五名必點是什麼？老饕揭關鍵手路菜。（示意圖／取自pixabay）
▲網友討論熱炒店CP值最低的料理，點名豆腐類、蔥爆系列以及鳳梨蝦球都是熱炒店最虧錢的食物。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，不少網友紛紛回應「蔥爆系列都不會點，肉根本沒幾片」、「蔥爆類的菜比主食還要多，很多店都這樣」、「豆腐類的真的超扯，隨便炸個幾片就賣你150」、「有煮菜都知道豆腐成本很低吧.....何況他們是大量進貨」、「豆腐類的都很雷，成本超低賣你一百五、兩百」、「炸豆腐、鐵板豆腐、蔥爆系列都很雷」。

另外，公認最不受歡迎的熱炒菜就是「鳳梨蝦球」，「鳳梨蝦球一盤最多不超過8顆，一盤均價200~280都有，老闆根本賺太多」、「鳳梨蝦球，蝦球六顆鳳梨一大堆」、「不懂成本價格的人才點鳳梨蝦球，太坑了」、「鳳梨蝦球每間店都一樣，最多點過250七顆」、「鳳梨蝦球一百五只有五六顆，好吃就算了，重點還有難吃的，超雷」。

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