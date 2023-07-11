酷炫反擊星宣「這一切太荒謬」！公開兩人私訊：大可直接告我
YouTuber團體「反骨男孩」團長酷炫近日被網紅星宣指控偷拍性愛過程，還將私密片給其他團員觀賞、炫耀，對此，酷炫否認指控，表示自己並沒有做任何違反法律的行為，他今（11）日也在YouTube頻道上傳影片，正式回應風波，他承認自己過去在感情上確實有劈腿、偷吃行為，並在影片內道歉，但他絕對沒有偷拍或外流影片，更質疑星宣說話前後矛盾，要她不要蹭MeToo熱度，「妳大可直接去告我，這一切都太荒謬了」。
記者郭佩蓉/綜合報導
星宣日前在IG上發文指控酷炫在有女友的情況下，邀她到汽車旅館、工作室發生性關係，後來兩人斷了聯繫，星宣本以為沒什麼問題，沒想到近期在與朋友聊天的過程，意外得知酷炫當時沒經過她同意就私自拍攝影片，還分享給團體內其他成員觀看並嬉笑炫耀，讓她心生畏懼，「他還曾多次將偷拍影片分享給其他人觀看，並會對受害人之身體、性行為和器官嬉笑嘲弄，實在噁心！可惡至極！」
對此，酷炫今日在影片中再次澄清自己沒有偷拍，也沒有外流影片，先前被星宣指控「睡過之後不理人」，他也公開兩人私訊反擊：「妳非常清楚我當初有女朋友，而且妳也有私訊我，說妳不在意，但妳又不想結束關係，我不太理解。」此外，他也質疑星宣若真的不開心，為何可以在公司待這麼久，還拿很多贊助、免費隆乳，「各種不合理、內容對不上」。
酷炫也針對星宣當初爆料他開小帳私下求和，結果商量不成就刪除帳號一事做出回應，酷炫表示：「我感覺好像妳說謊都沒有經過思考，然後也沒有打草稿。」對這一切指控感到很荒謬，最後，酷炫也喊話星宣：「請不要蹭MeToo的熱度來做這些事情，只要用什麼慣用兩個字或者疑似兩個字，就可以套一堆沒有發生過的事情，妳們的動機都太明顯，這一切都太荒謬了。」
※【NOWnews 今日新聞
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