台北房租很貴？痛苦指數竟然只排全球倒數第二　最慘竟是印度孟買

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根據調查發現，租金痛苦指數最高的城市為印度的孟買，平均每坪租金約新台幣1,420元，但印度2022年人均GDP僅2,389美元，租金痛苦指數高達約190.24。進一步分析原因，由於孟買是印度的經濟大城，外派的商務人士眾多，且外籍人士平均年薪超過21萬美元，再加上房東年年漲租的文化，使得孟買租金居高難下。
租金痛苦指數第二高的北京，平均每坪租金約新台幣1,791元，為中國租金水準最高的城市，但人均GDP約12,720美元，租金痛苦指數達約45，其中北京東城、西城、海淀等區租金尤為昂貴。上海為中國租金第二貴的城市，平均每坪租金為新台幣1,485元，租金痛苦指數約37，居統計城市中的第4名。由於北京、上海的外來工作人口眾多，高昂租金使得外來人口難以承受，往往會承租較偏遠、屋況較差的房屋來減輕負擔。至於世界金融中心紐約市，痛苦指數達31.15，在20個城市中排名第五。
而台灣的部分，首都台北市今年Q1平均每坪租金約新台幣1,319元，而去年全國人均GDP約32,811美元，租金痛苦指數為12.87，在20個城市排名倒數第二，代表租金負擔相對輕。以每坪1,319元計算，若承租28坪（含公設）的兩房大樓，大約需要3.7萬元，但若在紐約平均需要20.8萬元（不含公設）、倫敦需14.5萬元（不含公設）、香港需13萬元（含公設）、北京需5萬元（含公設）。
何世昌分析，近一年來全球各國房價普遍跌多漲少，但租金卻漲多跌少，尤其是採取「鷹式升息」的國家，因房東將升息增加的成本支出轉嫁至租金，導致這些國家租金大幅上漲，如英國、美國、澳大利亞、加拿大、瑞典等國。
何世昌認為，高房價、高房租民怨是全球普遍現象，抑制房價的政策手段多，但抑制租金的措施卻極為有限，目前祭出打擊漲租方案的政策都沒有多大效果，主要是居客總是居於弱勢，房東容易將成本轉嫁至租金。因此，政府在調控租屋市場時，需小心刀子對著房東卻誤傷房客的事情發生。