《PEAK TIME》打工團VANNER感恩過往幫助：台北對我們意義很大！

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VANNER成員常因沒收入，曾思考是否放棄舞台，但他們仍希望能透過節目奮力一搏，因此利用下班後的凌晨時段練習，讓在場評審聽了既敬佩又心酸。VANNER表示很珍惜表演機會，努力呈現好歌喉與精湛舞蹈，週週比賽都令評審感動落淚，並蟬聯數週全球粉絲投票排行榜冠軍；VANNER最終成功拿下第一名得到3億獎金、世界巡迴演出的機會；7月15日來到台北演出。
泰煥表示，在錄製節目《PEAK TIME》時，一直都知道「台北的粉絲一直在等我們」，Gon則表示：「今天能夠來台北真的非常榮幸，感覺有點奇妙，因為《PEAK TIME》播出之後，我們受到很多的愛，我是說真的喔，因為我們講過很多次台北粉絲的事，因為我們覺得節目播出以後，有很多幫助我們的人『就是台北的粉絲』！所以台北粉絲對我們的意義非常大，想再跟大家講說，『非常謝謝你們，是你們讓我夢想成真的，真的非常謝謝你們』。」
Gon透露在韓國時，很常看住韓的台灣YouTuber的美食影片，發現台北有很多好吃的東西，「雖然不能全部都吃到，但是我還是會享受台北再回去的！」因為這趟是VANNER首次訪台，慧成直呼很興奮，講話數度「破音」，也透露他是第一次見到往上延伸的觀眾席，「真的非常的神奇」！
VANNER對於台下歌迷都聽得懂韓文感到震驚，Gon就默默觀察不懂韓文的歌迷，大笑說：「有些人聽得懂韓文，但我看到有一些人一直出現『啊』的感覺，應該是聽不懂，但他旁邊的人在喊，就跟著一起喊。」而Gon曾在節目上秀腹肌引起討論，他台上轉身作勢拉衣服，結果只是要比愛心，Gon說：「我的衣服是綁在上面的，沒辦法脫啦！到時候我們專場有機會的話再給你們看。」Gon要求成員到時要「一起脫」，其他人答應請求表示：「那我們一起努力了！」
成國表示昨晚特地學了中文詞彙「辛苦了」，他承諾等VANNER發片後，一定會再帶新歌登台開唱，待今晚結束演出後，VANNER向台灣歌迷喊話「再等他們一下」。VANNER話說完，「M.O.N.T」Bitsaeon、Roda跟「SEVENUS」熙宰、IREAH一起出場，9人合唱《Rollin》，IREAH笑說：「能一起唱《Rollin》真的非常榮幸耶！」他們也表示很感謝歌迷準備的排字應援，所以送上最後一首歌《Your Time》給大家，下午場演出圓滿落幕。