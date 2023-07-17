換冷氣冰箱「最多領5000」！除濕機領2000　申請條件、步驟懶人包

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申請條件有三點，一汰換家中10年以上老舊冷氣或冰箱，二是要換新的冷氣或冰箱要是1級能效，三是要在補助購買期間（2023年1月1日至12月31日）內完成冷氣、冰箱新機購置與舊機汰換，才符合補助申請條件。
依據「住宅家電汰舊換新節能補助」，只要民眾將家中10年以上的老舊冷氣機或冰箱換成1級能效產品，每台就可獲得3000元的補助金。
同時，民眾購買能效1級冷氣或冰箱，除了經濟部每台補助3000元，還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達2000元，合計可獲得5000元節能補貼。
📌什麼條件可申請除濕機1200元退稅？
除了冰箱、冷氣以外，除濕機也可向財政部申請「購買節能電器退還減徵貨物稅」，依照不同能效級距，除濕機最高可申請1200元退稅。
額定除濕能力未達 9.0（公升／日）：500元
額定除濕能力 9.0以上、未達 12.0（公升／日）：900元
額定除濕能力 12.0（公升／日）以上：1200元
🔴注意！「退還減徵貨物稅」，民眾購買節能家電最高可享2000元的退稅。退稅減免期限將持續至2025年6月14日。
📌怎麼申請3000元節能補助？
準備資料：備齊身分證件、存摺、電費單、發票、產品保證書或保固卡、廢四機回收聯單第三聯等佐證文件。
網路申請：112年住宅家電汰舊換新節能補助網站https://save3000.tw
郵寄申請：可至補助網站或四大超商自費列印專用申請表，填妥所需資料後連同佐證文件影本，一併掛號郵寄至板橋郵政8-17號信箱「經濟部住宅家電汰舊換新節能補助」收。
經濟部能源局提醒，請民眾在業者到府安裝冷氣、冰箱並回收舊機時，一併向業者索取環保署廢四機回收聯單第三聯，並確認回收品項為冷氣或冰箱，以作為家電汰舊證明。
📌怎麼申請退還減徵貨物稅？
準備資料：備齊身分證件、存摺、購買憑證（發票）
線上申請：稅務入口網https://www.etax.nat.gov.tw
稅務資訊→購買節能電器退還減徵貨物稅專區→消費者線上申請→簡化身分認證（限直撥退稅）免使用憑證及讀卡機就可登入申請。
進度查詢：稅務入口網https://www.etax.nat.gov.tw
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