碳交所開首次董事會　8月7日開幕、初期碳諮詢與教育先行

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台灣碳權交易所於17日召開發起人會議，並舉辦第1屆第1次董事會，選任證交所代表人林修銘、劉哲良，以及行政院國家發展基金管理會代表人吳明蕙為董事，三人並推舉林修銘為董事長。
劉哲良博士目前任職於中華經濟研究院綠色經濟研究中心，長期深耕於資源與環境經濟學，並積極參與溫室氣體等相關議題。吳明蕙則為現任國家發展委員會經濟發展處處長，另選任陳麗卿、郭政弘為監察人。
碳交所預計於8月7日開幕，總部設在高雄，採取高北雙營運方式進行。主要營業項目分成國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等三大項。不過，初期將以碳諮詢及教育訓練業務先行，而國內外碳權交易須待「氣候變遷因應法」相關子法及政策確定後才會進行。
林修銘之前指出，碳諮詢與教育訓練方面屬於基礎建設，將協助政府政策宣導，降低外界誤解，並辦理碳盤查、碳中和、碳關稅等議題的教育訓練活動，避免市場出現碳權詐騙或投機情事，也盼能培育更多專業人員投入基礎建設，讓碳交所未來運作得宜。
至於國內外碳權交易部分，林修銘之前指出要等年底「氣候變遷因應法」相關子法及政策確定後才會進行，包含如何交易、碳費設定等，後續子法宣布後才能實施，台灣將採自動、自願減量方式進行。而國外碳權交易將協助企業因應供應鏈減碳及碳中和，提供國外碳權支援及諮詢服務。同時，注重國外碳權來源品質，降低外界對企業「漂綠」的疑慮，如成立碳權商品上架審議委員會等。