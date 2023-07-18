高雄冰店檢出沙門氏菌！為何日本人能吃生雞蛋拌飯 僅此蛋能生食
高雄市六合路知名冰店爆出集體食物中毒，約30多位民眾因症就醫，經查後果然冰品與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，導致民眾出現腹瀉、嘔吐等症狀。事實上除了冰品，沙門氏桿菌也容易存於民眾幾乎天天會吃到的雞蛋，最近從日本來台很紅的漢堡排名店，更是提倡以漢堡肉配生雞蛋佐白飯的吃法，但業者所使用的是「生食級雞蛋」，呼籲民眾不能在家裡仿照此法而生食雞蛋。
記者葉盛耀/綜合報導
到日本旅遊又或者在日劇中，可見到日本人喜歡吃生雞蛋拌飯，對日本人來說，是種簡單卻又不平凡的美味。最近因為日本漢堡排名店「挽肉と米」來台，造成民眾瘋吃漢堡排配白飯與生蛋的風潮，但是名店人潮蜂擁，排不進去的部分民眾可能想自己在家仿照這這樣的吃法解饞，其實隨意這樣吃相當危險，因店家選用的是精挑細選過「可生食級」的雞蛋。
知名行政院農委會曾公開呼籲，就食品安全與衛生的觀點，不建議生吃雞蛋，因為母雞的產道跟糞便排泄是同一地方，雞蛋在生產過程中，免不了遭到糞便污染，這些肉眼看不見的病菌可能因時間、溫度及保存方式不當而侵入蛋體內部，生食易引起食物中毒。另外，根據衛生福利部資料，沙門氏菌長期在國人食物中毒原因前三名。不過，只要在攝氏60度環境加熱超過20分鐘，沙門氏菌就能完全消滅，這也是一般雞蛋不要拿來生食的原因之一。
台灣已經開放進口日本生食級的雞蛋，但是價格高昂，國內業者於是開始與日方合作，期望生產自家生食級雞蛋品牌。像是「大成長城」，就和「日本昭和產業」合作生產生食級的雞蛋。因日本人製造生食級雞蛋有其嚴格的程序，從培育「蛋雞」的「種雞」就開始施打疫苗，日本的法令也要求全面洗選雞蛋、建置冷鍊運銷等多重嚴格制度。
而「大武山牧場」也攜手「伊勢食品株式會社」，引進日本百年養殖與管理技術，預計於2024年正式推出「台灣可生食級雞蛋」。業者提及，生食級雞蛋最重要的正是雞蛋生產歷程上的嚴謹管控，從母雞的飼養、到雞隻飼料配方的把控、自動化洗選流程的SOP、新鮮度與溫度等管理皆是不可或缺的一環，才能打造出「可生食、無抗生素、不含沙門氏菌、無蛋腥味」且孕婦、小孩皆可食用的雞蛋。