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工地睡午覺被吵！師傅怒收「不做了」　設計師揭真相！這3點注意

▲許多工地現場的師傅都會就地午睡養精蓄銳，設計師提醒業主3點要注意，彼此尊重才能避免衝突。（示意圖／翻攝爆廢公社公開版）
▲許多工地現場的師傅都會就地午睡養精蓄銳，設計師提醒業主3點要注意，彼此尊重才能避免衝突。（示意圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者徐銘穗/綜合報導

天氣愈來愈熱，讓人容易心浮氣躁。有網友分享，日前在一處工地現場，不小心吵到一名師父睡午覺，導致對方直接怒喊「不做了」，收拾東西就走了，害他很內疚，覺得對不起整個工班。對此，擁有20年資歷的室內設計師坦言，裝修現況確實缺工，師傅尤其是泥作、打除都很耗體力，午休對他們真的很重要，提醒業者3點注意，避免中午前往、不要直面師傅以及將心比心，若帶飲料過去更加分。

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臉書粉專「宥駐泥作」發文，分享吵到師傅午休情事，點出很多作工程的人都遇過，「不知道發生了什麼事，師傅就說他不做就不做」，直指現在缺工嚴重，「以前10個師傅搶一個設計（為了拿工程），現在10個設計師搶一個師傅（好師傅難尋）」。

對此，亞太空間設計裝飾協會秘書長、大崑國際室內裝修執行長李欣接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，師傅午睡被吵暴怒在室內設計圈引發討論，推測應是非常以靠體力工作的泥作或打除師傅，建議和師傅溝通時，最好要一次交代完。

怎麼和師傅相處與溝通？李欣給出3點建議，1是要避開中午；2是不要直面師傅，有任何狀況或問題都找工頭；3則是要給相對的尊重，不要覺得「給錢的就是老大」。

台灣空間美學創作交流協會理事長、日作空間設計總監黃世光指出，工地工作是體力活，且具有一定的危險性，加上師傅8點上工，很多都是6點就起床，中午12點到1點要吃飯、休息，不然下午工作沒精神會很容易出事，加上工地沒有冷氣，容易讓人火氣大，溝通上要緩和一點。

▲裝潢工作是體力活，且具有一定的危險性，午休對師傅們來說真的很重要。（圖／記者黃韻文攝）
▲裝潢工作是體力活，且具有一定的危險性，午休對師傅們來說真的很重要。（圖／記者黃韻文攝）
黃世光也給出3點和師傅相處融洽的建議，1是「將心比心」，夏天可帶涼飲、冬天帶熱咖啡，過去前也要先告知，「地雷是沒有被同理才產生的」；2是「擒賊要先擒王」，有問題的話盡可能和工頭、領班或設計師溝通。

3則是「人都不喜歡被誤會 」，裝修工地很多都是到最後一刻才叫完成，有時櫃子門歪歪的，可能是它過一陣子會拆下，不是完工的狀態，千萬別誤會，有任何施工問題，建議還是統一找工頭或設計師溝通。

李欣也提醒，有許多水電、木工或系統櫃從業人員轉作裝修，工地可能較容易出現沒有做好保護措施，師傅穿拖鞋、喝阿比等情形，建議民眾找裝潢時，可透過正規室內設計公司，整體施工品質也更能有保障。

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