工地睡午覺被吵！師傅怒收「不做了」　設計師揭真相！這3點注意

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，亞太空間設計裝飾協會秘書長、大崑國際室內裝修執行長李欣接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，師傅午睡被吵暴怒在室內設計圈引發討論，推測應是非常以靠體力工作的泥作或打除師傅，建議和師傅溝通時，最好要一次交代完。
怎麼和師傅相處與溝通？李欣給出3點建議，1是要避開中午；2是不要直面師傅，有任何狀況或問題都找工頭；3則是要給相對的尊重，不要覺得「給錢的就是老大」。
台灣空間美學創作交流協會理事長、日作空間設計總監黃世光指出，工地工作是體力活，且具有一定的危險性，加上師傅8點上工，很多都是6點就起床，中午12點到1點要吃飯、休息，不然下午工作沒精神會很容易出事，加上工地沒有冷氣，容易讓人火氣大，溝通上要緩和一點。
黃世光也給出3點和師傅相處融洽的建議，1是「將心比心」，夏天可帶涼飲、冬天帶熱咖啡，過去前也要先告知，「地雷是沒有被同理才產生的」；2是「擒賊要先擒王」，有問題的話盡可能和工頭、領班或設計師溝通。
3則是「人都不喜歡被誤會 」，裝修工地很多都是到最後一刻才叫完成，有時櫃子門歪歪的，可能是它過一陣子會拆下，不是完工的狀態，千萬別誤會，有任何施工問題，建議還是統一找工頭或設計師溝通。
李欣也提醒，有許多水電、木工或系統櫃從業人員轉作裝修，工地可能較容易出現沒有做好保護措施，師傅穿拖鞋、喝阿比等情形，建議民眾找裝潢時，可透過正規室內設計公司，整體施工品質也更能有保障。