名家論壇》徐佳馨／選舉將至，住宅真牛肉在哪邊？

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，政策目標到底為何？在現行制度下還有哪些需要補強？
這些年打房政策琳瑯滿目，卻總沒有具體目標，無論是居住正義或者是房市正常化皆是如此，這是為什麼打房憑感覺最後總會發展出意想不到的結果。如果沒打算把居住問題當民調提款機用，那確實必須花時間擘畫安居藍圖，有了這藍圖，通盤審視現行制度下需補強之處，也才能對症下藥。
其次，補貼不僅是量的提升，還要有質的強化。
以社會住宅為例，三位候選人都提及社宅的興建數量，卻無人提及台灣社宅不僅患寡，還患不均。對於社宅該蓋在哪？誰能住？能與產業如何結合？長期管理由誰負責？社宅除了居住，還有沒有其他可能性，例如做為都更中繼宅、建築政策示範、或是創業孵化器等等更為務實的想像？
就算沒想到，關於社宅交屋後的入住資格、物業管理與循環機制等等，能讓有限資源用在刀口，才是民間之福。
最後，這些因為補貼產生的申請資料能為日後施政做些什麼？
這些用納稅錢換來的資料，不僅是作為日後補貼的名單、國稅局勾稽查核的根據，亦是申請者的長期追蹤、社會安全防護網的資料庫來源，更能為目前是黑數也是黑洞的台灣住宅市場，建立基本背景資料，進而做為日後調整的根據。
如是，才比只喊數字多少有意義的多。
每到選舉，居住問題就會被各黨派熱烈討論，無論是以前廣建國民住宅，其後如奢侈稅、實價登錄等重大房市政策，到近期大家耳熟能詳的只租不售的社會住宅興建、租屋市場正常化、都市更新推動等等。回頭看看，每一個都重要，但每一個似乎都沒辦法做到徹底執行，原因不僅是台灣居住問題盤根錯節，要處理本就並非一朝一夕；更多的時候是發現事情好像沒有當初想的那麼簡單，執行力再怎麼強，進入國家機器中，就不能只靠說說，資源分配還有相關法規、部會的配合，民間的接受度等等，都成為到後來能不能成事的重要變數。
說到底，住宅政策就是解決與優化國民居住問題的解決方案，當住宅政策不會成為每次大選時的必備臨演，那才是全民之福。
不然，再多的補貼都不能補上制度不足，而是補求名求利，無底洞般的貪婪人心。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com