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枋山鄉魚塭創新漁電共生模式　永續發展創雙贏

▲鴻勛水產公司「前『電』後『場』」模式，利用太陽能坂漁電共生，每年可獲得逾百萬元額外收入。（圖／記者莊全成攝，2023.07.21）
▲鴻勛水產公司「前『電』後『場』」模式，利用太陽能坂漁電共生，每年可獲得逾百萬元額外收入。（圖／記者莊全成攝，2023.07.21）

記者莊全成／屏東報導

屏東縣枋山鄉鴻勛水產負責人鄭瑞隆，於2021年成為全台首座水產初級加工場，在加工場旁的2分地魚塭，鄭瑞隆成功運用漁電共生技術，穩定養殖生產環境，不僅增加了原有養殖收益，還透過售電創造額外的收入。此外，他也將水產初級加工與養殖生產進行垂直整合管理，擴大了漁民的收益，形成了獨特的「前『電』後『場』」模式。

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▲屋頂型太陽能坂漁電共生不僅環保，每年還可以賣給台電46萬度電力。（圖／記者莊全成攝，2023.07.21）
▲屋頂型太陽能坂漁電共生不僅環保，每年還可以賣給台電46萬度電力。（圖／記者莊全成攝，2023.07.21）
屏東縣是全台養殖重鎮，主要養殖午仔魚和石斑等魚種。然而，以往依賴中國市場導致市場不穩定，也受政治因素影響頻頻受挫。鄭瑞隆幾年前回到故鄉繼承父親養殖石斑魚，他發現養殖漁產容易受到運輸、加工及天災的影響，於是依據他曾在飯店擔任管理方面的經驗，創立了水產類農產品初級加工場。

▲鄭瑞隆的水產初級加工場，自產、加工、銷售一條龍，減少中間商利差。（圖／記者莊全成攝，2023.07.21）
▲鄭瑞隆的水產初級加工場，自產、加工、銷售一條龍，減少中間商利差。（圖／記者莊全成攝，2023.07.21）
經過食品工業發展研究所和工業技術研究所的輔導，鄭瑞隆的水產初級加工場於2021年10月成為屏東縣首家水產初級加工場，以合作社方式經營，自產、加工、銷售一條龍，避免不少中間商利差，同時也能配合疫情下的小家庭即食包裝和餐廳市場，有效擴大產能。同時，他也根據漁電共生政策，在2分地魚塭投資5000萬元改建為漁電共生養殖池，飼養石斑和白蝦，自用的電力還能售電，每年可獲得逾百萬元的額外收入。

▲鄭瑞隆表示，由於中國市場形勢不佳，內銷市場的容量也不足以消化這麼多產量，因此他必須轉型因應。（圖／記者莊全成攝，2023.07.21）
▲鄭瑞隆表示，由於中國市場形勢不佳，內銷市場的容量也不足以消化這麼多產量，因此他必須轉型因應。（圖／記者莊全成攝，2023.07.21）
鄭瑞隆飼有3公頃的龍膽石斑、龍虎斑、白蝦和午仔魚，他先自行育苗後再放入室內養殖池，室內場魚苗養至3吋後，再依不同魚種移至室外池續養，等到規格符合市場需求再撈回暫養池，經加工場製成產品後販售。鄭瑞隆表示，由於中國市場形勢不佳，內銷市場的容量也不足以消化這麼多產量，因此他必須轉型因應。

農委會副主委陳添壽日前參訪時表示，鄭瑞隆的轉型後獲利不輸過去，更重要的是實現了永續經營。漁電共生技術在維持養殖生產的前提下，利用魚塭堤岸和引水道設置綠能發電設施，提供魚塭適度遮光，避免夏季水溫過熱，冬季則可作為防風布架設基座，且不怕天災斷電。只要一個APP，鄭瑞隆即可即時掌控全場，儘管初期投資金額不低，但從永續經營角度來看，並配合國家能源轉型及2050年淨零碳排政策推動，這種模式的優勢相當明顯。

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