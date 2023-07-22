護國神人鄭明典！才剛退休「杜蘇芮颱風」恐撲台 最新路徑曝光
中央氣象局前局長鄭明典日前才宣布退休，沒想到才過一週，「杜蘇芮颱風」就來勢洶洶，按照目前預估的路徑來看，侵台的機率非常高。然而值得一提的是，在鄭明典任職局長的四年期間，台灣都沒有颱風登入台灣過，沒有想到才剛退休，就有颱風要來，讓網友也感到非常新奇，直呼鄭明典才是「護國神人！」
記者張嘉哲/綜合報導
鄭明典近幾年人氣大增，個人臉書甚至高達有19萬人追蹤，成為網紅局長，每每有許多天氣上的資訊他也會與民眾分享，圈粉無數人。然而日前他剛宣布退休消息，不少人也獻上祝福，不過有趣的是，在他任內局長將近1500多天的日子裡，都沒有颱風中心登入台灣。
結果鄭明典才剛退休，位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓就升格為「今年編號第5號的輕度颱風杜蘇芮」，而且根據各國預測的路徑，侵台的機率非常高，這也讓不少粉絲轉帖颱風路徑圖，並且標註鄭明典臉書表示「恭請局長復職」、「原來真的護國神人是您啊！鄭局長！」
而《NOWnews》過去也專訪過鄭明典，當時他就表示，氣象局已經隨著網路世代的變化，有很多內容豐富的粉專，以及訓練有素的專業人員，讓大家相互討論的平台已經建立，自己在退休後將不在臉書上繼續寫有關天氣動態的貼文，因為「這可能只會帶給氣象局更多的壓力」，與其這樣，鄭明典反而希望有人能過接起他的筆，走出氣象局自己的路，就像當年鄭明典離開預報中心時，也是將發揮空間留在原地，不做多餘的干涉，「不要給氣象局的人壓力，這是我的本性。」
而關於杜蘇芮颱風最新動向，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今（22）日指出，依據中央氣象局最新「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」顯示，杜蘇芮颱風未來會向西轉西北，下週四中心在花蓮近海，強度達每秒48米，直逼強烈颱風，侵襲機率也不斷提高，以目前預報資料而言，其威脅絕「不可小覷」，模式及預報仍將持續調整，應密切觀察。