新北唯一「二輪戲院」復活！110元看到爽不清場 加送飲料爆米花
近年來隨民眾日常生活型態的改變，二輪電影院不敵方便的網路串流服務而逐漸式微，紛紛宣告停業。但是近期卻有好消息傳出，新北市板橋的「林園電影城」宣告將在7月24日重新開幕，而收費模式同時出爐，消息引發大批民眾振奮喊：「終於等到了。」
記者潘毅/綜合報導
不屈服於時代潮流！位於新北市板橋的林園電影城，是新北是僅存的唯一二輪戲院，2022年5月底它們受疫情影響，當時宣告暫時歇業。但由於近年來大量的二輪戲院都已消失、歇業，因此不少民眾十分憂心，深怕這一次歇業就可能再也見不到了。
而近期讓二輪戲院迷振奮的消息出現了，林園電影城在昨（21）日宣布，將在7月24日下午復活，重新開始營業，同時也推出優惠活動，只要開幕期間(7月24至28日，限晚間19點前))購買一張電影票，就贈送一份爆米花和一杯飲料。
林園電影城的收費模式，也與過往相同未漲價，平日票價一律150元、假日一律170元，每日晚上19點過後，票價一律為110元，更維持著「二輪戲院最重要的特色」，入場不對號、電影結束不清場，一張票就可在當天跨廳觀看自己喜愛的電影。
二輪戲院市場式微的現象，近年來社會有目共睹，《NOWnews》在今年初台北市民權西路上的著名二輪電影院「朝代大戲院」，才宣告停止營運，全台灣二輪戲院越來越少，因此本次新北板橋林園電影城的復活，無疑是對全台灣老二輪迷的一劑強心針