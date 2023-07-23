郭台銘要選總統？突發766字「雖千萬人吾往矣」 謝和弦4點神翻譯
鴻海創辦人郭台銘自從國民黨總統初選敗給侯友宜後，仍持續在臉書等社群平台上針貶時事，日前砲轟「都市更新與危老重建已失控」，與內政部長林又昌頻頻隔空交火。他今早在臉書發出766字聲明，引孟子名言「雖千萬人吾往矣」，還以表情圖留言，顯示「票投老虎愛台灣」，曾參選北市議員的歌手謝和弦4點神翻譯，讚「真男人」。
記者徐銘穗/綜合報導
「我知道大家都很關心我郭台銘接下來的動向。」郭台銘發文開頭先言明此篇要談他未來動向，直言「這次的總統大選對台灣未來發展至關重要」，接著闡述多數台灣人厭惡政治，是因討厭政黨惡鬥，「口頭上說『民主』，但真正重要的權力卻都在充滿算計、狡詐的黑箱中交換」。
郭台銘接著疾呼「真實的民意永遠大於黨意！」，強調在他人生辭典中只有「奮鬥」與「戰鬥」。最後，郭台銘引述孟子所言「雖千萬人吾往矣！」言明自己信念與原則正確，加上千萬人和他依樣希望改變，「我一定不會讓大家失望，我會給大選與政治帶來新的風格。」
郭台銘766字聲明看似什麼都講了，卻又沒有直接表態是否參選2024總統大選，更遑論是獨立參選亦或是搭配參選。曾參選台北市議員的歌手謝和弦則留言，「幫我爸翻譯一下」將766字做出以下4點解讀，最後還不忘大讚「真男人」：
1. 他想下架民進黨
2. 國民黨爛到不行
3. 他會戰鬥到最後
4. 希望大家支持他
網友困惑留言「所以到底選不選？」郭台銘在留言處以4個表情貼圖回應，分別是「投票」、「老虎」、「愛心」與「中華民國國旗」，或可解讀為「票投老虎愛台灣」，而老虎指的就是郭台銘。