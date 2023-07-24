杜蘇芮颱風侵台機率100％！各國「最新路徑」出爐 暴風圈掃全台
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）昨（23）日晚間8點增強為「中度颱風」中央氣象局預計今（24）日晚上8點發布海上警報，明（25）日早上發布陸上警報，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，杜蘇芮颱風路徑略往南調整，中心與台灣有段距離，但靠近台灣時，強度達顛峯，直逼強烈颱風，侵襲台灣機率高達100%，請民眾務必注意防災。
記者張志浩/綜合報導
針對杜蘇芮颱風路徑，吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲模式模擬的「系集平均路徑」往南調整，從菲律賓東方海面，向西北前進，經巴士海峽，中心與台灣有段距離，通過台灣海峽南部，其它路徑分散在平均路徑的兩側，美國模式的系集平均路徑也往南調整，閃過台灣、通過台灣西南部近海，系集成員分散在平均路徑的兩側。
而根據中央氣象局「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」，吳德榮說明，杜蘇芮向西北前進，路徑往南調整，但侵襲台灣機率高達100%，且影響時強度達顛峯，直逼強烈颱風，至於杜蘇芮到底會不會登陸？在哪登陸？預報資料仍將持續調整，目前還有些不確定性。
吳德榮表示，日颱風環流逐漸接近巴士海峽，其外圍環流影響，迎風面東半部、恆春半島偶有局部短暫雨，西半部因颱風外圍及背風面雙重沉降，平地晴朗炎熱，山區午後有局部短暫雨。各地區平地氣溫，北部攝氏23至37度，中部攝氏23至36度，南部攝氏23至37度，東部攝氏23至37度。明日颱風環流進入巴士海峽，東半部、恆春半島降雨漸趨明顯，大台北偶有局部短暫雨。