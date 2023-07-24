杜蘇芮颱風又大又強！最新路徑「不登陸台灣」 暴雨還是躲不掉
杜蘇芮颱風生成後，各國預測路徑最初是直撲台灣東半部，中心還有可能登陸，不過從上週末開始，路徑不斷往南調整，今（24）日氣象局預測，杜蘇芮颱風中心將從台灣南方經過，可能不會登陸台灣，不過就算如此，杜蘇芮颱風的暴風圈仍將涵蓋整個台灣，週三至週四（7月26日至7月27日）全台雨勢相當明顯，請民眾持續留意最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師吳聖宇指出，杜蘇芮颱風強度持續增強，昨（23）日晚上已成為中度颱風，颱風眼逐漸建立，未來接近台灣附近時，有機會來到中颱上限程度，暴風圈範圍也會繼續擴大，目前的半徑已經有250公里，未來有可能擴大到300公里以上，變成一個又大又強的颱風，針對杜蘇芮颱風影響，氣象局預計今日晚上8點發布海上警報、明日早上發布陸上警報。
吳聖宇說明，杜蘇芮颱風路徑會一直往南偏移，主要是「太平洋高壓」有一定程度的勢力，甚至接下來會有「稍微增強」的趨勢，因此包括氣象局在內的各國官方預報路徑，以及多數的電腦模式預測，路徑在過去24小時內都持續地向西修正，由原本可能直接登陸花東地區穿越台灣，修正到可能經過台灣南部近海後趨向福建沿岸，未來不排除會有再往西調整的機會。
吳聖宇提醒，依照目前路徑，今日台灣還不會受到杜蘇芮颱風影響，仍維持西半部有局部午後雷雨的夏季型天氣，明（25日）颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部山區也有局部短暫陣雨，週三（7月26日）暴風圈逐漸進入陸地，東半部及恆春半島風雨更加明顯，西半部晚間之後，風雨的狀況也會逐漸開始出現。
週四（7月27日）一整天到週五（7月28日）上半天影響最大，花東地區、恆春半島以及南部地區有強風豪雨，其他地區也會有間歇性的風雨，週五下半天之後颱風逐漸脫離，風雨有望逐漸趨於緩和，但是海邊的風浪仍大。週末期間（7月29日至7月30日）受到後續偏南風以及較多水氣的影響，要留意局部午後大雷雨發生的機會。